Hoy lunes el presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos para su reunión oficial de mañana con Donald Trump

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para mantener el martes su primera reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro, considerado clave por la Casa Rosada, apunta a consolidar la relación política y económica entre ambos gobiernos y avanzar en los detalles del auxilio financiero anunciado por Washington.



Según confirmaron fuentes oficiales, la delegación presidencial partirá al mediodía en un vuelo especial rumbo a Washington, donde será recibida por el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes ya se encuentran en la capital norteamericana preparando la agenda.

El mandatario estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

Una cumbre con alto contenido político y económico

La reunión bilateral con Trump está programada para el mediodía del martes en la Casa Blanca. Allí, Milei y el líder republicano mantendrán un encuentro a solas, seguido de una reunión ampliada entre los equipos económicos de ambos países. Posteriormente, la delegación argentina participará de un almuerzo de trabajo con funcionarios estadounidenses, de acuerdo con la agenda difundida por presidencial.

Lunes 13 de octubre

15 hs – El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 horas.

Martes 14 de octubre

01:50 hs – Arribo del Presidente a la Blair House.

12 hs – El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12:45 hs – Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13:45 hs – Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

17 hs – Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

horario a confirmar – Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 hs – Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre

8 hs – Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.

El eje central del viaje será la coordinación del paquete de asistencia económica que impulsa la administración republicana a través del Departamento del Tesoro. El programa fue adelantado la semana pasada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que Estados Unidos “hará lo necesario para colaborar con el gobierno libertario”.

El auxilio financiero: swap, crédito y compra de bonos

El rescate estadounidense incluiría tres componentes principales:

Un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, destinado a fortalecer las reservas del Banco Central.

Un crédito blando, aún sin monto ni fecha confirmados.

La posibilidad de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos, en una operación que podría mejorar las condiciones financieras del país en los mercados internacionales.

Aunque el equipo económico encabezado por Caputo ya viajó a Washington en septiembre para definir los primeros lineamientos del acuerdo, ni el Presidente ni sus ministros brindaron detalles públicos sobre los términos finales. “Todo está en revisión técnica”, repiten en el Palacio de

Hacienda.

El viaje se produce además en un contexto de expectativa internacional por la orientación económica de la administración Milei, que busca apoyo de Estados Unidos y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener su programa de estabilización.

Un vínculo personal y político

Será el decimotercer viaje de Milei a Estados Unidos desde su asunción, aunque esta vez con un componente diferente: la reunión marcará el inicio de una relación bilateral formal con el nuevo gobierno republicano.

El vínculo personal entre ambos líderes se fortaleció en los últimos meses. Trump felicitó públicamente a Milei tras su victoria electoral, lo invitó a la Casa Blanca y lo mencionó como “un ejemplo del resurgimiento de las ideas de la libertad en América”. Por su parte, Milei ha definido al expresidente estadounidense como “un faro de liderazgo y coraje frente al populismo”.

Durante el encuentro, ambos mandatarios prevén firmar un documento de cooperación estratégica en materia de seguridad, defensa y energía. Además, se espera que Milei exponga su proyecto de reforma laboral y tributaria, anunciado días atrás, como parte de la agenda de reformas estructurales para atraer inversiones extranjeras.

La agenda en Washington

La comitiva presidencial se alojará en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado ubicada frente a la Casa Blanca. Tras el encuentro con Trump, Milei tiene previsto reunirse con empresarios estadounidenses y referentes del Consejo Empresarial Argentina–Estados Unidos (CEAU), con el objetivo de reforzar lazos comerciales y promover inversiones.

El viaje será breve: el Presidente regresará al país el miércoles por la mañana, en medio de la campaña para las elecciones provinciales y municipales que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Antes de su partida, Milei calificó como “histórico” el respaldo de Estados Unidos a su gobierno y aseguró que el país “ingresa en una nueva etapa de cooperación internacional”.

“El apoyo de Estados Unidos no es solo financiero. Es político, estratégico y moral. Nos acompañan porque ven en la Argentina un socio confiable en la defensa de la libertad y los valores de Occidente”, afirmó el mandatario en declaraciones recientes.

La visita a Washington se perfila así como uno de los hitos diplomáticos más relevantes de su gestión, en la que Milei busca reposicionar a la Argentina como un aliado clave del mundo occidental y abrir una nueva etapa de entendimiento con Estados Unidos.