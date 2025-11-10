Radio TV Valle Viejo
Hoy lunes el Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibirán este lunes a dos gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos que les encomendó el presidente Javier Milei para impulsar las reformas de segunda generación.

Hoy lunes, Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa Rosada en lo que configura la primera ronda preliminar de diálogo. 

En Casa Rosada ronda la idea de coordinar una nueva foto con la veintena de representantes de las provincias, similar a la que fue convocada por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y el mandatario libertario, pero aclaran que se dará luego de que culminen los intercambios bilaterales con cada uno de ellos.

En la agenda del tándem federal figura la visita del salteño Gustavo Saénz, de vínculo fluctuante con la administración libertaria. Si bien los primeros contactos telefónicos con el resto de los aliados fueron cursados, aún resta formalizar un encuentro. 

Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros

La idea del Poder Ejecutivo es aceitar los vínculos con las provincias para atender los reclamos puntuales que le permitan conseguís los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre. 

Para eso, el pasado viernes, Adorni y Santilli recibieron al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil, quienes se llevaron el compromiso de que los acuerdos trazados con los funcionarios salientes se respetarán, aunque reclamaron la redacción de las reformas para empezar a estudiarlas.

  • Inflación: el miércoles se conocerá el dato oficial de octubre, que estaría otra vez por encima del 2%

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que habría vuelto a superar el 2%, tras haber retornado a ese umbral el mes pasado al quebrar cuatro meses seguidos por debajo. Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a…

  • ANSES: calendario de pagos de hoy lunes 10 de noviembre

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy lunes inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento. Pensiones…

  • Ayuda Escolar en noviembre: cuáles son las fechas de cobro y cuánto se paga

    La Ayuda Escolar es uno de los beneficios más esperados por las familias argentinas con hijos en edad escolar, ya que ofrece un pago único destinado a ayudar con los gastos educativos, como útiles, libros y uniformes. En noviembre de 2025, el beneficio sigue vigente y, aunque no ha sufrido modificaciones en sus valores base respecto a principios…

  • Femicidio en Santiago del Estero: “Se me fue la mano”

    La ciudad de Frías, Santiago del Estero, vive horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años, encontrado este domingo en una zona montuosa cercana a Catamarca y la ruta nacional 157. El cuerpo fue descubierto por un hombre de 63 años que pasaba por…

  • Catamarca: hoy lunes continúa el Control focal semanal contra el Dengue

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…

