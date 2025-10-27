Radio TV Valle Viejo
Hoy lunes Boca visita a Barracas por el partido pendiente de la fecha 12

Este lunes desde las 16:00, Boca Juniors visitará a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia para disputar el partido reprogramado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, correspondiente a la 12° fecha del Torneo Clausura. El Xeneize buscará un triunfo que lo impulse tanto en la tabla anual como en la Zona A del certamen, aunque deberá afrontar el encuentro sin Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo.

Boca llega al partido tras la derrota por 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera, un resultado que complicó sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Con ese traspié, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se ubica quinto en la tabla anual con 50 puntos, por debajo de Rosario Central (62), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Una victoria frente a Barracas Central le permitiría recuperar el segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos del torneo continental.

En la Zona A, Boca marcha décimo, aunque un triunfo lo podría elevar hasta la tercera posición y un empate lo dejaría quinto. Para este compromiso, además de la baja de Battaglia, se espera que Milton Delgado ingrese como su reemplazo. Otra modificación sería en el sector derecho del mediocampo, con Williams Alarcón por Brian Aguirre. Por su parte, Edinson Cavani continúa entrenándose diferenciado debido a una distensión en el psoas derecho y nuevamente quedó fuera de los convocados.

Por su lado, Barracas Central llega tras un empate ante Tigre, que tuvo sabor a derrota: ganaba 2 a 1 con un hombre más, pero un gol agónico de Sebastián Medina igualó el marcador. Con ese resultado, el Guapo se mantiene séptimo en la Zona A con 18 puntos y décimo en la tabla anual, a solo un punto del último equipo que clasificaría a la Copa Sudamericana, certamen que jugaría por primera vez en su historia.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua atraviesa un momento complicado: no gana desde el 29 de agosto, cuando superó 2 a 1 a Newell’s por la fecha 7. Desde entonces, cayó ante Sarmiento de local y empató en cuatro partidos consecutivos frente a Godoy Cruz, Belgrano, Estudiantes y Tigre.

Con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones en ambos torneos, Boca buscará recuperarse en un partido clave para su futuro en la tabla anual y en la Zona A, mientras Barracas Central intentará aprovechar su localía para cortar la mala racha y acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Las formaciones de Barracas y Boca

Barracas: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 16.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

