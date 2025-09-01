Hoy lunes 1 de septiembre es el Día Mundial de la Criminalística en homenaje al sistema dactiloscópico creado por un argentino

Cada 1 de septiembre se celebra el Día de la Criminalística en honor a Juan Vucetich, un croata nacionalizado argentino que hizo un descubrimiento fundamental para la historia de la criminalística.

Juan Vucetich descubrió la dactiloscopia: un invento que marcó la historia de la criminalística. Fue un antropólogo y policía argentino de origen croata cuando era parte del Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares.

En 1888 ingresó en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El antropólogo comenzó a registrar las huellas dactilares de presos en fichas policiales y diseñó su propio sistema de clasificación, que redujo a cuatro tipos fundamentales, en función de la disposición de estas marcas.

Fue un 1 de septiembre que este argentino creó el método para individualizar a las personas mediante las impresiones dactilares. En base a este método la policía de Buenos Aires pudo identificar a comienzos de siglo a una asesina llamada Francisca Rojas, oriunda de Necochea, quien había matado a sus tres hijos y culpado a su vecino. Ella había dejado una huella de su pulgar en la escena, que solo podía pertenecer al asesino, evidencia que la delató y consagró a la dactiloscopia como método

El 1 de septiembre de 1891, se puso en práctica, por primera vez en el mundo, el sistema de Vucetich, mediante la utilización de su ficha decadactilar; donde se tomaron las impresiones digitales de los diez dedos a 23 procesados por diferentes delitos; dicha documentación, previa clasificación, searchivó en armarios, tipo casilleros, que se habilitaron por su propia iniciativa.