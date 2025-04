Hoy jueves sigue el juicio por pedofilia contra los Kiczka, en medio de una gran expectativa

El juicio por pedofilia contra el exdiputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián continúa este jueves, tras el receso por el Día de Malvinas. La tercera audiencia, que se llevará a cabo a partir de las 8.30. Las primeras jornadas ya revelaron detalles escalofriantes sobre la distribución de material de abuso sexual infantil y el abuso sexual de una menor en Apóstoles.

Tras la jornada de receso por el feriado nacional del Día de Malvinas, este jueves continuará el juicio por pedofilia contra el ex diputado provincial puertista Germán Kiczka y su hermano Sebastián, en medio de una gran expectativa tras los aberrantes detalles conocidos en las dos primeras jornadas del juicio.

Esta tercera audiencia, para la cual se espera el testimonio de más testigos, se desarrollará desde las 8.30 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de Posadas.

En esta nueva jornada, está previsto que se escuchen nueve testimonios, que serán brindados por policías de la Comisaría de Apóstoles, personal de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, del departamento Técnico y Videovigilancia de la Dirección Centro Integral de Operaciones y funcionarios del Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles.

El juicio comenzó el lunes pasado, con la lectura de la acusación, que detalló los cargos por facilitación y distribución de contenidos ilícitos, agravados por la edad de las víctimas, que son menores de 13 años. Sebastián Kiczka enfrenta además acusaciones por abuso sexual de una menor en Apóstoles.

Durante la audiencia, se reveló que los dispositivos de los acusados contenían el programa eMule, utilizado para compartir archivos P2P, y almacenaban material de abuso sexual infantil.

La acusación señala que Germán Kiczka facilitó 913 archivos multimedia, algunos con violencia sexual y zoofilia. A pesar de negar la distribución intencional, las pruebas del Laboratorio de Telefonía de la SAIC contradicen sus declaraciones.

El fiscal Martín Rau, en sus alegato de apertura, enfatizó que “esto no es una causa política, es una causa que tuvo repercusión mediática debido a la calidad de uno de los imputados, que ha jugado a ser diputado, ya que no cumplió con los fines por los que la gente lo votó”.

“Vamos a demostrar que acá hay una gran variedad de hechos delictivos, y que son fácilmente distinguibles de una causa política”, agregó Rau, al tiempo que detalló las imputaciones contra los acusados: “Como bien saben, tenemos dos imputados, Sebastián y Germán Kiczka, a quienes se les atribuyó que descargaron y facilitaron a personas no identificadas material de abuso sexual infantil en gran cantidad. Es fácilmente advertir la edad de esos menores, que son muy pero muy chicos, en algunos casos entre dos y tres años. A Sebastián, además, se le atribuye un hecho de abuso sexual”.

Por su parte, el fiscal adjunto Vladimir Glinka alertó sobre posibles estrategias de la defensa: “Mi objetivo es empezar a cuidar sus mentes. Desde que los hermanos Kiczka fueron detenidos se ha empezado a trabajar en una defensa y a veces no tiene que ver con lo que está pasando, sino con lo que quieren instaurar en sus mentes. La defensa, señores jueces, va a tratar de engañarlos. Nosotros vinimos a ofrecer pruebas y hablar con la verdad, no sé si del otro lado van a hacer lo mismo”.

Glinka también cuestionó el argumento de que la causa se había originado por influencia de los medios de comunicación: “¿Ustedes consideran que esto comenzó por los medios? ¿A quién beneficia la presencia de los medios? A la fiscalía no. Nosotros damos notas porque la gente quiere saber, pero no nos beneficia en nada. Al tribunal tampoco le beneficia la exposición. A la única parte que le beneficia es a la defensa”

Finalmente, se refirió a las declaraciones de uno de los imputados y desestimó la idea de una persecución política: “La frase de Germán Kiczka cuando fue detenido: ‘esta es la foto que querían’, ¿es acaso una invitación para que los medios cubran el caso? ¿Qué estaba buscando con esa frase? A mí no me interesaba esa foto, me daba asco, un representante del pueblo que represente totalmente lo contrario por lo que le votamos. Ellos querían esa foto. ¿Qué es un perseguido político? Me imagino una persona conocida, con discurso que convoque a los extraños. ¿Ustedes vieron alguna marcha pidiendo la libertad del preso político? Nadie lo conocía a Germán Kiczka antes de esta causa. No son dignos de sentarse en la mesa de un perseguido político. Un perseguido político está dispuesto a morir por su causa. Quieren hacer de cuenta que es una causa para Sebastián pero que él no está en condiciones de recibir una pena, porque supuestamente no es imputable. Él está plenamente consciente de que es un abuso, de quién es menor, y sabe porque siempre zafa”.

La segunda jornada

En tanto, en la segunda audiencia de este juicio, la del martes pasado, se incorporó por lectura la declaración de la menor víctima de abuso sexual, por determinación de la profesional en psicología, ante el riesgo de revictimización.

A su vez, se citaron a los testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos Pedro Puerta, líder del partido Activar y mentor político y amigo de Germán Kiczka, y Alfredo Rubén Mieres, propuesto por la defensa en su carácter de consultor técnico.

Para el desarrollo de esa jornada estaban citados tres testigos, uno de los cuales realizó su declaración en la sala, mientras que en el caso de los otros dos, se procedió a la lectura de su declaración a solicitud del Ministerio Publico Fiscal.

El Tribunal Penal 1 de Posadas que juzga a los hermanos Kiczka está integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya. Por su parte, la fiscalía está representada por Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka, mientras que la defensa está a cargo de los abogados Gonzalo de Paula en el caso de Germán, y Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, a cargo de la defensa de Sebastián Kiczka.