Hoy jueves River se enfrenta a Unión por la Copa Argentina

River buscará dar un paso más en la Copa Argentina cuando este jueves, desde las 21.15, se enfrente a Unión en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco de los octavos de final. El partido será transmitido en vivo por TyC Sports y estará dirigido por el árbitro Andrés Gariano.

El equipo de Marcelo Gallardo llega con todos los titulares a disposición y no quiere sorpresas ante un Tatengue que viene con hambre de batacazo tras eliminar a Rosario Central en los penales. “Después de plantar un once mayoritariamente alternativo en el Sur, pondremos lo mejor que tenemos a disposición en Mendoza, con la vuelta de todos los titulares y la chance de usar por primera vez al tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio”, indicaron desde el cuerpo técnico millonario.

River ya dejó atrás a Ciudad de Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán en las instancias previas y este será el primer cruce contra un equipo de Primera en el torneo más federal del país. El Millonario también llega en plena competencia por la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras, y lidera la Zona B del Torneo Clausura, pese al empate con Lanús durante el fin de semana.

En cuanto a la estrategia, el cuerpo técnico millonario planea utilizar tres puntas bien marcados, tras la baja performance de algunos volantes en el Sur, con la excepción de Giuliano Galoppo, quien se mantendría desde el arranque. Esta delantera ideal podría ser la más efectiva que River haya podido disponer hasta el momento en la temporada.

Por su parte, Unión accedió a los octavos de final luego de vencer 3-1 a Colegiales y de eliminar a Rosario Central en la tanda de penales. Leonardo Madelón, que mantiene al Tatengue en puesto de clasificación en el Torneo Apertura tras la igualdad con Huracán, sueña con dar el golpe ante River.

Probable formación de River (Copa Argentina):

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Unión (Copa Argentina):

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

