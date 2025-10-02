Hoy jueves, River se enfrenta a Racing buscando la semifinal de la Copa Argentina

La Academia y el Millonario se medirán este jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito. El encuentro, que tendrá como árbitro a Hernán Mastrángelo, definirá a un semifinalista de la Copa Argentina.

La Copa Argentina 2025 entra en su etapa decisiva y este jueves 2 de octubre tendrá un duelo de alto voltaje en los cuartos de final: Racing y River se enfrentarán en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El encuentro será arbitrado por Hernán Mastrángelo y está programado para las 18:00 horas.

Racing alcanzó esta instancia tras dejar en el camino a San Martín de San Juan, mientras que River viene de superar a Colón de Santa Fe en un encuentro vibrante.

Con la definición mano a mano, el ganador se meterá entre los cuatro mejores de la competencia y quedará a un paso de la gran final.

La probable formación de Racing vs. River, por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de River vs. Racing, por la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Racing vs. River, por la Copa Argentina