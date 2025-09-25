Hoy jueves indagarán a los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela

Este jueves por la mañana, los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela serán indagados por la Justicia, confirmaron fuentes del caso al sitio Infobae. Enfrentarán a Gastón Dupláa, fiscal titular de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza, acusados del delito de homicidio agravado.

Los acusados, detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos de nacionalidad argentina.

Por lo pronto, no trascendió si se los acusa como coautores o partícipes necesarios de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los agravantes todavía quedan por determinarse. Es altamente posible, aseguran las mismas fuentes, que Dupláa aplique a las figuras de premeditación, alevosía y violencia de género. En el caso de ser condenados por coautoría, podrían recibir la prisión perpetua.

Ibarra y Parra fueron detenidos en la casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela, donde supuestamente se cometió el hecho. Villanueva Silva e Ibarra, presuntos dueños de la casa, fueron encontrados en un hotel alojamiento de la zona.

La ferocidad del triple crimen habla de una premeditación evidente, con una serie de torturas de neto estilo mafioso: a Lara Gutiérrez, de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

Su muerte se produjo, luego de haber sido torturada, aproximadamente a las 3 AM del 20 de septiembre, seis horas después de subir a una Chevrolet Tracker en la rotonda de La Tablada junto a sus compañeras.

Brenda del Castillo presentaba una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Además, tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, una herida post-mortem.

Morena Verdi, por su parte, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Ayer, las familias de las víctimas, oriundas de zonas como Ciudad Evita, organizan colectas en redes sociales para costear sus velatorios.

Fuente: Infobae