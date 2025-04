Hoy jueves el gobierno de Santa Fe descontará el día de paro a docentes y empleados estatales 

El gobierno de Santa Fe va a descontar el día a los docentes y empleados estatales que se adhieran este jueves al paro general nacional.

Hasta el martes, autoridades provinciales evaluaban si descontar o no el día no trabajado en caso de sumarse a la medida de fuerza. Sin embargo, ayer miércoles, de acuerdo a lo que informaron en De boca en boca (Radio 2), se decidió por no pagar a quienes no se presenten hoy jueves en sus lugares de trabajo.

Se habilitará la instancia de declaración jurada para confirmar la asistencia de quienes concurran a sus puestos de trabajo

Amsafé y Sadop anunciaron que apoyan y adhieren a la medida de protesta nacional.