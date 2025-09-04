Hoy jueves comienza la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle

Este jueves inicia la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004 y en coincidencia con la celebración del 4º aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Los actos litúrgicos centrales comenzarán a las 8.30 con la Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio, donde presidirá las celebraciones hasta el domingo 7 de septiembre.

Durante la jornada, se celebrarán misas a las 9.00 y a las 11.00, mientras que por la tarde, a las 17.30, la imagen de la Virgen del Valle será trasladada desde la Catedral Basílica por la RP N° 41 hasta San José de Piedra Blanca, donde se realizarán los actos conmemorativos por la beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

La festividad combina fe, tradición y memoria histórica, recordando la protección de la Virgen del Valle sobre los fieles catamarqueños, especialmente tras el conmocionante sismo que azotó la provincia en 2004.

PROGRAMA COMPLETO

Jueves 4

1º Día – LA INTERCESIÓN

Celebración del 4º Aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

7.00 Santa Misa.

8.30 Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio.

9.00 Santa Misa.

11.00 Santa Misa.

17.30 Traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Catedral Basílica por RP N° 41 hasta San José de Piedra Blanca, para los actos centrales por el 4º Aniversario de la Beatificación de Fr. Mamerto Esquiú.

18.00 Santa Misa en Catedral.

20.00 Santa Misa en Catedral.

Recordemos acercarnos al Sacramento de la Confesión para alcanzar la Gracia.

Viernes 5

2º Día – LA PROTECCIÓN

7.00 Santa Misa.

9.00 Santa Misa.

11.00 Santa Misa.

18.00 Santa Misa.

20.00 Santa Misa.

Sábado 6

3º Día – EL MILAGRO

7.00 Santa Misa.

9.00 Santa Misa.

11.00 Bautismos.

18.00 Santa Misa.

20.00 Santa Misa.

Recordemos acercarnos al Sacramento de la Confesión para alcanzar la Gracia.

Domingo 7

LA ACCIÓN DE GRACIAS

Conmemoración de la Protección de Nuestra Madre del Valle durante el sismo de 2004.

JUBILEO DIOCESANO

8.30 Concentración en el Paseo General Navarro sobre calle Sotomayor.

Confesiones.

9.15 Peregrinación por calle San Martin hasta la plaza 25 de Mayo.

10.00 Misa de Acción de Gracias.

11.30 Ingreso por la Puerta Santa.

