Hoy jueves, CATA reabre con su muestra permanente

La Secretaría de Gestión Cultural informa que el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) permaneció cerrado al público hasta ayer miércoles 12 de noviembre, debido al desmontaje de la 17º Feria del Libro de Catamarca, que tuvo lugar en este espacio cultural.



CATA vuelve a abrir sus puertas hoy jueves 13 de noviembre en sus horarios habituales, para recibir a los visitantes con su muestra permanente e interactiva que invita a conocer la identidad catamarqueña, a través de sus salas de arquitectura, textil, mitos y leyendas, arqueología, minería y turismo.

Los horarios para visitar CATA son de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20 hs y los sábados y domingos, de 17 a 21 hs, con entrada libre y gratuita.

Visitas grupales. Las visitas escolares o de otros contingentes deben ser coordinadas anticipadamente, mediante reserva de día y horario, al whatsapp 383 4220467. Esto asegura una mejor recepción y acompañamiento especial durante el recorrido.