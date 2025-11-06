Radio TV Valle Viejo
Hoy jueves Argentina busca otro triunfo clave ante Túnez en el Mundial Sub-17 de Qatar

La Selección Argentina Sub-17 volverá a presentarse este jueves en el Mundial de Qatar 2025, cuando enfrente a Túnez por la segunda fecha de la fase de grupos. El encuentro se disputará desde las 10.30 (hora argentina) en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, con el arbitraje de Andrea Colombo.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con impulso luego de la vibrante victoria 3-2 sobre Bélgica en su estreno, donde mostró carácter, jerarquía y capacidad de reacción. Con el objetivo histórico de conquistar por primera vez esta Copa del Mundo, los juveniles argentinos buscan encaminar rápidamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

Saben que un nuevo triunfo, previo al cierre del grupo ante la accesible Fiyi, les daría la chance de pelear el liderazgo de la zona D y enfrentar un rival más favorable en la fase eliminatoria.

Túnez, en tanto, llega envalentonado: goleó 6-0 a Fiyi en su debut y se perfila como uno de los rivales más duros del grupo. Las “Águilas de Cartago” clasificaron al Mundial tras terminar entre los ocho mejores de África, atravesando un camino exigente ante Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El equipo árabe también busca asegurar su pasaje a la próxima ronda y mantener el puntaje ideal.

Datos del encuentro

  • Mundial Sub-17
  • Fase de grupos
  • Argentina – Túnez
  • Estadio: Aspire Zone (cancha 5), Doha
  • Árbitro: Andrea Colombo
  • Hora: 10.30 (Argentina) / TV: TV Pública y D Sports

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.

Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.

