Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy jueves abre sus puertas CATA: la antigua Casa de Gobierno de Catamarca

Este jueves 25 de septiembre a las 20.30 horas, Catamarca vivirá un acontecimiento histórico con la inauguración de CATA – Centro de Arte y Tecnología Aplicada, un espacio que resignifica la antigua Casa de Gobierno, y la convierte en un centro cultural y turístico de referencia, donde la identidad catamarqueña se expresa a través del arte, la tecnología y experiencias inmersivas.

La apertura, encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto a la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán y demás autoridades provinciales, comenzará con un show lumínico y musical sobre la fachada del edificio, invitando a la comunidad a reencontrarse con uno de los íconos patrimoniales más significativos de la provincia, restaurado y puesto en valor con una visión integradora que une historia, arte y tecnología.

Como cierre de la noche, el público podrá disfrutar del espectáculo internacional de Mayumana, compañía fundada en Tel Aviv y reconocida en todo el mundo por su fusión de música, percusión, danza, teatro y acrobacias. Este elenco, integrado por artistas de Latinoamérica, contará con la participación especial de dos talentos catamarqueños: Mel y Lucas Gómez.

Tras el acto inaugural y el corte de cintas, los visitantes podrán recorrer por primera vez las salas y patios de CATA, donde un guión museográfico innovador propone un recorrido sensorial que enlaza arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, tejiendo una narrativa que conecta pasado, presente y futuro.

Como nuevo atractivo cultural y turístico, CATA abrirá puertas al público con entrada libre y gratuita. Para saber más del espacio cultural, en Instagram @cata_centrocultural.

  • Hoy jueves abre sus puertas CATA: la antigua Casa de Gobierno de Catamarca

    Hoy jueves abre sus puertas CATA: la antigua Casa de Gobierno de Catamarca

    Este jueves 25 de septiembre a las 20.30 horas, Catamarca vivirá un acontecimiento histórico con la inauguración de CATA – Centro de Arte y Tecnología Aplicada, un espacio que resignifica la antigua Casa de Gobierno, y la convierte en un centro cultural y turístico de referencia, donde la identidad catamarqueña se expresa a través del arte,…

  • Hoy jueves indagarán a los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela

    Hoy jueves indagarán a los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela

    Este jueves por la mañana, los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela serán indagados por la Justicia, confirmaron fuentes del caso al sitio Infobae. Enfrentarán a Gastón Dupláa, fiscal titular de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza, acusados del delito de homicidio agravado. Los acusados, detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense son Miguel…

  • Quiénes cobran hoy jueves 25 de septiembre, según ANSES

    Quiénes cobran hoy jueves 25 de septiembre, según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy jueves continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo. Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo Titulares con documentos concluidos…

  • El director de la serie documental sobre la tragedia de Chapecoense murió al estrellarse el avión en el que viajaba en Brasil

    El director de la serie documental sobre la tragedia de Chapecoense murió al estrellarse el avión en el que viajaba en Brasil

    El director de la serie documental sobre la tragedia aérea del equipo de fútbol Chapecoense, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, murió el martes por la noche al estrellarse la avioneta en la que viajaba. El accidente, que también tuvo entre sus víctimas al famoso arquitecto chino Kongjian Yu, ocurrió en la región de Pantanal de Mato…

  • El triple crimen en Florencio Varela fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

    El triple crimen en Florencio Varela fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

    El femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela; fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas. Además de relatar detalles del…

  • El policía que mate a un delincuente en Río de Janeiro, tendrá como premio un sueldo extra

    El policía que mate a un delincuente en Río de Janeiro, tendrá como premio un sueldo extra

    La asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga bonificaciones a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos. Si matan a un delincuente, los policías recibirían hasta 150% de premio en sus salarios.Una medida similar, bautizada “bono del Lejano…

Anuncio
Anuncio