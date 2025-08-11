Hoy habrá paro docente “por más presupuesto” en Catamarca y gran parte de las universidades nacionales 

Radio TV Valle Viejo
Con la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, desde este lunes, en gran parte de las universidades nacionales (UUNN) del país se aplazará el inicio del segundo cuatrimestre. Los sindicatos docentes y no docentes resolvieron un paro universitario en reclamo de aumento salarial e incremento de las partidas presupuestarias, en medio del avance de la media sanción del proyecto de ley que incrementa los recursos en las casas de estudio.

Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, señala una de las principales consignas impulsadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), que definió la medida hace poco más de una semana, en un plenario con la participación de 25 organizaciones gremiales de todo el país.

En algunas instituciones públicas, el paro universitario se extenderá durante toda la semana, según el cronograma definido por Conadu. Pero en algún punto, el cese de actividades dependerá de la conflictividad al interior de cada unidad académica, y el grado de adhesión que alcance la huelga general.

  • Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato que había sufrido un atentado en Bogotá

    Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato que había sufrido un atentado en Bogotá

    El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a los 39 años a raíz de las graves heridas sufridas tras recibir varios disparos el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá. Según informó diario El País, Uribe Turbay, quien era hijo de la…

  • Así están las Rutas Nacionales este lunes en Catamarca

    Así están las Rutas Nacionales este lunes en Catamarca

    *Ruta Nacional Nº 38* Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable. *Ruta Nacional Nº 40* Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán. *Ruta Nacional Nº 60* Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable. En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a…

  • Créditos ANSES: cuánto presta con cuotas de $124.000, de $61.000 y cómo acceder

    Créditos ANSES: cuánto presta con cuotas de $124.000, de $61.000 y cómo acceder

    A partir de agosto, los Créditos ANSES volvieron a estar disponibles para jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de la Asignación Familiar (SUAF). Se gestionan a través del Banco Nación y el Banco Provincia, con montos de hasta $3.000.000, cuotas fijas y un trámite 100% digital, adaptado a un contexto de…

  • En el último año cerraron 16.000 kioscos en la Argentina: cuáles son los motivos

    En el último año cerraron 16.000 kioscos en la Argentina: cuáles son los motivos

    La cantidad de locales cayó por primera vez por debajo de los 100.000, afectada por menores ventas, aumento de precios y competencia de otros formatos Por la caída de ventas y distintos factores puntuales del sector, en el último año cerraron 16.000 kioscos en todo el país. Por primera vez, el número total de comercios…

  • Conducía un auto con 1,63 g/l de alcohol en sangre y atropelló a una joven en moto que murió en el acto

    Conducía un auto con 1,63 g/l de alcohol en sangre y atropelló a una joven en moto que murió en el acto

    El siniestro fatal se registró ayer a la madrugada en la intersección de las avenidas Quaranta y Jauretche, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. La víctima, identificada como Aldana Escalante de 26 años perdió la vida al ser embestida por otro vehículo, cuyo conductor fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol. De…

  • Las ventas minoristas cayeron en julio y acumularon cuarto meses consecutivos en baja

    Las ventas minoristas cayeron en julio y acumularon cuarto meses consecutivos en baja

    Las ventas minoristas pymes registraron una caída del 2% en julio respecto del mismo mes de 2024, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Frente a junio, el descenso del consumo fue más pronunciado, con una baja del 5,7% y una tendencia negativa por cuarto mes…