Hoy en Catamarca: la Feria de Parque La Gruta vuelve con música, bingo y emprendedores

La Feria de Parque La Gruta, tendrá una nueva edición este domingo 5 de octubre, desde las 12, en la plazoleta ubicada en la intersección de laq calles Reina de la Paz y Virgen de Luján, en la zona norte de la Capital.

El encuentro contará con la presentación de Melodías de Marte y el grupo La Retro, además de la musicalización de Sergio Guzmán DJ, que pondrá ritmo a la jornada. Como en cada ocasión, se sumará también un bingo familiar con premios y sorteos.

Los visitantes podrán recorrer los stands de platos regionales, postres, vinos, delicatessen, artesanías, indumentaria, perfumes, libros, entre otros productos, elaborados por emprendedores y artesanos del sector.

El espacio de la plazoleta, frente a la avenida Virgen del Valle Norte, incorporó recientemente una estación del sistema municipal “Vamos en Bici”, lo que permite a los asistentes llegar o retirarse en bicicleta por la ciclovía de la zona. Desde allí es posible conectar de manera directa con la Gruta de la Virgen del Valle, el centro de la ciudad y otros puntos donde funciona este servicio.

Impulsada por los propios vecinos, la feria ya se consolidó como un espacio cultural y comunitario que fomenta el consumo local y brinda visibilidad al trabajo de pequeños productores, en un ambiente pensado para toda la familia.