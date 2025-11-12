Hoy el Móvil del Registro Civil estará en la plaza Crisanto Gómez

Llevando los servicios del Estado a los barrios de la Capital y el interior provincial, el Registro Civil Catamarca continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida, acercando los trámites a los vecinos y vecinas y facilitando el acceso a la actualización y obtención de documentos esenciales.

Durante la segunda semana de noviembre, el Móvil estará presente en los siguientes puntos:

-Miércoles 12/11 de 17 a 20 horas en la plaza Crisanto Gómez junto a Mercado Itinerante y Municipio en Tu Barrio

Trámites disponibles y tarifas vigentes

En los operativos, los vecinos y vecinas de la Ciudad podrán realizar distintos trámites de documentación conforme a las tarifas vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER):

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Las acciones se enmarcan en la decisión de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de grandes traslados, acercando al Estado para dar soluciones concretas a los pedidos de las y los catamarqueños.

Estos operativos forman parte de una política pública sostenida entre el Gobierno de la Provincia y el Registro Civil Catamarca, que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos y vecinas, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.