Hoy domingo, River recibe a Godoy Cruz, por el Torneo Clausura

River enfrentará este domingo a Godoy Cruz por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un partido que se disputará desde las 18.30 en el Monumental y será dirigido por Sebastián Zunino, con transmisión por TNT Sports Premium.

El Millonario viene de empatar 0-0 con Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie de octavos de final en casa. Por su parte, el Tomba cayó 2-1 frente a Atlético Mineiro en Brasil por la Copa Sudamericana y deberá remontar en Mendoza. Más allá de los compromisos internacionales, River lidera la Zona B con 8 puntos en 4 fechas, mientras que Godoy Cruz es decimotercero con 3 unidades y sin victorias.

Marcelo Gallardo planea una rotación masiva pensando en la revancha copera. Jeremías Ledesma podría reemplazar a Franco Armani en el arco, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarán por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes descansarán. En defensa, Lautaro Rivero se perfila para repetir como titular junto a Sebastián Boselli, ante la posible recuperación de Lucas Martínez Quarta para el jueves.

En el mediocampo, Enzo Pérez descansará y su lugar podría ser ocupado por Juan Carlos Portillo, quien aún no sumó minutos en el equipo. Kevin Castaño y el juvenil Giorgio Costantini son otras alternativas para el puesto de volante central. Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza se disputarán los dos lugares restantes en el 4-3-3.

En ataque, Sebastián Driussi podría volver a la titularidad, relegando a Miguel Borja al banco, aunque el colombiano también es candidato a iniciar si el DT decide darle rodaje. Santiago Lencina, Ian Subiabre y Gonzalo Martínez se perfilan como opciones para acompañar al centrodelantero en los extremos. La prioridad del DT será dar descanso a piezas clave y mantener frescura de cara al duelo copero, preservando a Maxi Salas para el jueves.

Por su parte, Godoy Cruz, dirigido por Walter Ribonetto, busca su primer triunfo en el Clausura tras empatar los primeros tres partidos y perder como local 2-1 frente a Gimnasia. El Tomba llega con desgaste físico por el viaje a Brasil y la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla, aunque la prioridad del equipo también está puesta en la Sudamericana. El duelo en el Monumental es una oportunidad para recuperar confianza y cortar la racha negativa.