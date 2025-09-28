Hoy domingo, River recibe a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

River buscará dejar atrás la reciente eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras cuando reciba a Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura, este domingo desde las 18 horas en el estadio Monumental. El árbitro Nicolás Echavarría impartirá justicia en el duelo que será televisado por ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo planea un mix entre titulares y suplentes debido a la acumulación de partidos y la cercanía del encuentro clave ante Racing por la Copa Argentina, el próximo jueves. Figuras como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña descansarían, dejando su lugar a Fabricio Bustos y Milton Casco, respectivamente.

En el centro del campo, la situación es delicada: Juan Carlos Portillo salió con un traumatismo en la cresta ilíaca y Enzo Pérez sufrió un corte en la rodilla izquierda. Por eso, Kevin Castaño tendría la responsabilidad de ocupar la posición de volante central, pese a las críticas que recibió en redes sociales tras el gol malogrado ante Palmeiras.

River busca recuperar su imagen ante su público tras la derrota con Atlético Tucumán y la eliminación en la Copa Libertadores. Actualmente, el club de Núñez ocupa el segundo puesto de la Zona B, a un punto del líder Riestra, y se mantiene como puntero de la tabla anual, por delante de Rosario Central y Boca.

Por su parte, Deportivo Riestra, dirigido por Gustavo Benítez, buscará dar el batacazo en Núñez. El equipo llega con impulso tras cuatro victorias consecutivas, incluyendo un 1-0 ante Talleres en Córdoba y un 3-0 ante Sarmiento. Además, mantiene una racha de 25 partidos oficiales invicto jugando como local en el Guillermo Laza, reforzada por recientes triunfos sobre Central Córdoba (2-0) y Gimnasia (1-0).