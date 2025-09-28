Radio TV Valle Viejo
Hoy domingo la delegación de Catamarca viaja a los Juegos Evita

Desde el Estadio Provincial Bicentenario, partirán este domingo 28 de septiembre a las 9.30 hs los deportistas catamarqueños que representarán a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, desde el lunes 29 al sábado 4 de octubre.

Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, la delegación emprenderá el viaje en siete colectivos, cinco de los cuales saldrán de la Capital, y los otros dos desde Andalgalá y Tinogasta.

El contingente de atletas y profesores tendrán su indumentaria identificatoria para esta competencia, con la coordinación general desde Deportes, cubriendo la logística de los traslados hasta la localidad bonaerense y durante los días de competencia, la alimentación y alojamiento para todos los participantes. Además, contarán con un cuerpo médico que acompañe el viaje par el cuidado de los deportistas.

  Video: un rayo cayó sobre una pileta y quedó registrado por un turista que filmaba la tormenta

    Video: un rayo cayó sobre una pileta y quedó registrado por un turista que filmaba la tormenta

    Un turista grabó el preciso instante en que un rayo impactó en la pileta de un edificio en Puerto Vallarta, México. El video, difundido en redes sociales, rápidamente se viralizó por la potencia del fenómeno natural y por el dramatismo de la escena. El episodio ocurrió en la ciudad balnearia de la costa del Pacífico,…

  Detuvieron a un joven que mató a golpes a un cachorro de puma y compartió el video en redes sociales

    Detuvieron a un joven que mató a golpes a un cachorro de puma y compartió el video en redes sociales

    Un joven de 18 años fue detenido en Córdoba, tras matar a golpes a un cachorro de puma y difundir el video en redes sociales. La Fiscalía halló el cuerpo del animal y un garrote en un allanamiento. El caso generó repudio masivo. Un hecho de crueldad animal generó conmoción en Córdoba. Un joven de…

  Argentina debuta en el Mundial Sub 20, ante Cuba este domingo en Chile

    Argentina debuta en el Mundial Sub 20, ante Cuba este domingo en Chile

    La ilusión juvenil de la Selección Argentina vuelve a ponerse en marcha. El equipo dirigido por Diego Placente arranca este domingo su participación en el Mundial Sub 20 de Chile frente a Cuba, en el primer partido del Grupo D, que también integran Australia e Italia. Con la expectativa de un buen inicio, la Albiceleste…

  Hoy domingo, River recibe a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

    Hoy domingo, River recibe a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

    River buscará dejar atrás la reciente eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras cuando reciba a Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura, este domingo desde las 18 horas en el estadio Monumental. El árbitro Nicolás Echavarría impartirá justicia en el duelo que será televisado por ESPN Premium. El equipo de Marcelo…

  Sobre Susana Zenteno y Lucía Corpacci: la capacidad no tiene nada que ver con el género

    Sobre Susana Zenteno y Lucía Corpacci: la capacidad no tiene nada que ver con el género

    El presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Lucas Cisternas, difundió en las últimas horas un flyer en el que, presuntamente, la senadora Nacional Lucía Corpacci respalda a la Intendente Susana Zenteno y denuncia violencia política hacia ésta. No nos consta que la ex gobernadora haya tenido esas consideraciones, de hecho no hay un mensaje…

