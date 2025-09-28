Hoy domingo la delegación de Catamarca viaja a los Juegos Evita

Desde el Estadio Provincial Bicentenario, partirán este domingo 28 de septiembre a las 9.30 hs los deportistas catamarqueños que representarán a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, desde el lunes 29 al sábado 4 de octubre.

Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, la delegación emprenderá el viaje en siete colectivos, cinco de los cuales saldrán de la Capital, y los otros dos desde Andalgalá y Tinogasta.

El contingente de atletas y profesores tendrán su indumentaria identificatoria para esta competencia, con la coordinación general desde Deportes, cubriendo la logística de los traslados hasta la localidad bonaerense y durante los días de competencia, la alimentación y alojamiento para todos los participantes. Además, contarán con un cuerpo médico que acompañe el viaje par el cuidado de los deportistas.