Hoy domingo, Franco Colapinto saldrá desde el 16° puesto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

ayer sábado continuó la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, con la clasificación que dejó a Franco Colapinto eliminado en la primera etapa (Q1). El piloto argentino, quien venía de una sesión de prácticas en la que marcó el peor tiempo, arrancará desde el 16° lugar en la parrilla de salida este domingo.

Colapinto, que había mostrado un rendimiento prometedor al ubicarse noveno en la segunda sesión del viernes, no pudo mantener el ritmo en la clasificación. Registró un tiempo solo dos décimas más lento que su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien se posicionó en el 14° puesto y avanzó a la siguiente etapa de la Qualy.

Este resultado llega en medio de la presión sobre Colapinto, quien fue blanco de duras críticas de Flavio Briatore, jefe de Alpine. El italiano reconoció haberse apresurado en la decisión de ascender al piloto argentino a la titularidad del equipo, lo que ha generado aún más tensión para Colapinto en este fin de semana de carreras.

El Gran Premio de Países Bajos se disputará hoy domingo a las 10:00 horas.