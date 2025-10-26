Hoy domingo, Franco Colapinto largará desde el fondo en el GP de México

Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 debido a que tras un error, no logró completar la última vuelta. De esta manera, el piloto argentino largará último en la carrera de este domingo. Su compañero Gasly saldrá a la pista desde la posición 18°.
Orden de largada del GP de México
1° Norris
2° Leclerc
3° Hamilton
4° Russel
5° Verstappen
6° Antonilli
7° Sainz
8° Piastri
9° Hadjar
10° Bearman
11° Tsunoda
12° Ocon
13° Hulkenberg
14° Alonso
15° Lawson
16° Bortoleto
17° Albon
18° Gasly
19° Stroll
20° Colapinto
Horario de la carrera de este domingo: 17hs.