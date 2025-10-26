Hoy domingo, Franco Colapinto largará desde el fondo en el GP de México

Este domingo, la provincia celebrará comicios en forma simultánea con las elecciones nacionales, en una jornada donde se renovarán tanto la gobernación local como las representaciones legislativas provinciales y nacionales. En esta última categoría, Zamora estará presente:irá de primer candidato a senador. En este proceso electoral, más de 830.000 santiagueños están habilitados para votar en aproximadamente 2.500 mesas distribuidas en…