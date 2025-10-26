Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy domingo, Franco Colapinto largará desde el fondo en el GP de México

Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 debido a que tras un error, no logró completar la última vuelta. De esta manera, el piloto argentino largará último en la carrera de este domingo. Su compañero Gasly saldrá a la pista desde la posición 18°.

Orden de largada del GP de México

1° Norris

2° Leclerc

3° Hamilton

4° Russel

5° Verstappen

6° Antonilli

7° Sainz

8° Piastri

9° Hadjar

10° Bearman

11° Tsunoda

12° Ocon

13° Hulkenberg

14° Alonso

15° Lawson

16° Bortoleto

17° Albon

18° Gasly

19° Stroll

20° Colapinto

Horario de la carrera de este domingo: 17hs.

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4