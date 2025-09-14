Hoy domingo, el Boca de Paredes visita al Rosario Central de Di María en un duelo de campeones del mundo por el Torneo Clausura

Boca enfrentará a Rosario Central el domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. Con Ángel Di María y Leandro Paredes como figuras estelares, el partido promete un choque de alto nivel. Miguel Ángel Russo podría volver al banco xeneize tras su recuperación.

Boca Juniors viajará este domingo a Rosario para medirse con Rosario Central en uno de los encuentros más atractivos de la octava fecha del Torneo Clausura. El Gigante de Arroyito será el escenario de un cruce que tendrá como protagonistas a dos campeones del mundo con la Selección Argentina: Ángel Di María, ídolo de la casa, y Leandro Paredes, quien regresará al once titular de los dirigidos por Miguel Ángel Russo luego de su participación en la última doble jornada de Eliminatorias.

El árbitro designado para este encuentro será Facundo Tello, juez con experiencia en partidos de alto voltaje. Boca llega con la intención de sostener su buen presente: suma tres victorias consecutivas y se encuentra tercero en la Zona A con 12 unidades. Un triunfo en Rosario, acompañado por algunos resultados favorables en la fecha, podría impulsarlo a lo más alto de la tabla.

En la antesala del viaje, Russo volvió a trabajar de manera activa junto al plantel. El entrenador, de 69 años, había atravesado un problema de salud que lo obligó a permanecer internado en la Clínica Fleni por una infección urinaria. Tras recibir el alta, retomó las prácticas en Ezeiza y en la Bombonera, generando expectativa sobre su posible regreso al banco de suplentes. Aunque su presencia en Arroyito aún no está confirmada, la idea del cuerpo técnico es que pueda acompañar a la delegación, siempre que su estado lo permita. En caso de no viajar, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus asistentes, volverán a asumir la conducción desde la línea de cal.

En lo estrictamente futbolístico, la principal incógnita está en el arco. Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo derecho hace dos semanas y parecía descartado, pero respondió bien a las pruebas físicas realizadas en el último entrenamiento. De no llegar en condiciones, su lugar será ocupado por Leandro Brey, quien renovó su vínculo con el club hasta 2029 y se perfila como alternativa de peso bajo los tres palos.

Por el lado de Rosario Central, el equipo conducido por Ariel Holan buscará aprovechar la localía para mantenerse invicto en Arroyito, donde no pierde desde mayo. El Canalla marcha quinto en la Zona B con 10 puntos y quiere seguir en la pelea por los primeros puestos. Para este compromiso, el técnico no podrá contar con Tomás O’Connor, afectado por un síndrome meniscal en la rodilla izquierda. Holan analiza reforzar el mediocampo con Federico Navarro para intentar contener a Leandro Paredes, lo que podría relegar a Santiago López al banco de suplentes.

El duelo también será especial para el público rosarino, que volverá a reencontrarse con su equipo tras el accidentado partido ante Sarmiento en Junín, suspendido en el entretiempo por las intensas lluvias. Esta vez, esperan que el clima acompañe y el Gigante de Arroyito pueda lucirse con un lleno total.

Mientras tanto, la dirigencia de Boca encabezada por Juan Román Riquelme se muestra cauta respecto al regreso de Russo. La prioridad sigue siendo la recuperación plena del entrenador, aunque en el club reconocen que su presencia alienta y motiva al plantel. En caso de que no viaje, Russo continuará en contacto permanente con sus colaboradores, como lo hizo durante su internación.

Tras el compromiso en Rosario, el calendario xeneize marcará la continuidad contra Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21 de septiembre, y luego la visita a Defensa y Justicia el sábado 27 en Florencio Varela. Dos choques que, al igual que el del fin de semana, serán determinantes para definir el rumbo en la lucha por la cima de la tabla.