Hoy domingo, Boca recibe a Newell’s, por el Torneo Clausura

Este domingo, Boca Juniors recibirá a Newell’s Old Boys desde las 19 horas en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura, con el objetivo de cortar una racha de tres partidos sin victorias. La conducción interina del Xeneize estará a cargo de Claudio Úbeda, debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo, y el encuentro contará con la supervisión arbitral de Sebastián Zunino. La transmisión será por TNT Sports.

El equipo de La Ribera viene de una derrota ante Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela, lo que cortó una serie de seis encuentros invictos. Previamente, Boca había sumado triunfos consecutivos frente a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, y luego empates contra Rosario Central y Central Córdoba. Con 14 puntos en la Zona A, el club se encuentra sexto y transitoriamente en zona de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, preocupa la tabla anual: con 47 puntos, Boca comparte la misma cantidad que Argentinos Juniors, pero con peor diferencia de gol, y se encuentra detrás de Rosario Central (50) y River (49), en la pelea por los tres cupos directos a la Libertadores.

Respecto al equipo, se espera que Úbeda repita el once que jugó ante Defensa y Justicia. Carlos Palacios no está disponible por una distensión en el pectíneo izquierdo y Edinson Cavani no se encuentra al ciento por ciento, pese a estar convocado.

Por su parte, Newell’s, dirigido por Cristian Fabbiani, llega con un presente complicado. El equipo rescató un empate 1-1 ante Estudiantes gracias a un gol de Luciano Lollo, pero se mantiene anteúltimo en la Zona A con 10 puntos, apenas a cuatro unidades del último clasificado a octavos de final.

El duelo tendrá un condimento especial para Darío Benedetto, delantero de la Lepra y ex jugador de Boca, quien se reencontrará con sus antiguos compañeros y la hinchada Xeneize. Sin embargo, el atacante atraviesa una prolongada sequía goleadora desde su último tanto con Boca el 5 de febrero de 2024 ante Tigre.

Probable formación de Boca vs. Newell’s:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Newell’s vs. Boca:

Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Datos del partido: