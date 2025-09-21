Hoy domingo Boca recibe a Central Córdoba, por el Torneo Clausura

El Xeneize llega al partido tras recuperar su nivel luego de atravesar su peor racha histórica con 12 partidos sin ganar, sumando tres victorias consecutivas y un empate clave ante Rosario Central. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El fin de semana pasado, Boca igualó 1-1 frente a Rosario Central, en un partido destacado por el duelo entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Actualmente, el equipo de Miguel Ángel Russo se ubica tercero en la Zona A con 13 puntos y segundo en la Tabla Anual con 46 unidades, igual que Central Córdoba, aunque los santiagueños tienen un partido menos. Este posicionamiento es clave para la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

El Xeneize encadenó previamente tres triunfos consecutivos: 3-0 frente a Independiente Rivadavia, 2-0 ante Banfield y 2-0 contra Aldosivi, destacando la gran actuación de Paredes en el mediocampo. Para el encuentro ante Central Córdoba, Russo mantendrá el esquema 4-4-2, con dos modificaciones: el regreso de Agustín Marchesín al arco en reemplazo de Leandro Brey y la baja de Edinson Cavani por distensión en el psoas derecho, siendo su reemplazo Milton Giménez.

Por su parte, Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, llega con el mismo registro que Boca: tres victorias, cuatro empates y una derrota, aunque se ubica un puesto por debajo en la tabla por diferencia de gol. El equipo santiagueño consiguió seis de los quince puntos en juego como visitante y buscará recuperarse para mantener su protagonismo en el torneo.

Formaciones probables:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Los datos de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura