Hoy domingo: Argentina-Marruecos, por la final del Mundial sub 20

El Mundial sub 20 que se está definiendo en Chile tendrá una final inédita, con Argentina como protagonista. La selección albiceleste buscará hoy domingo el título de la categoría después de 18 años y el rival será Marruecos, la gran sorpresa del torneo que se cargó a dos candidatos seguidos antes de desembarcar en esta instancia.

El partido se disputará este 19 de octubre desde las 20 (hora argentina), en el Estadio Nacional de Santiago. Será transmitido en vivo por televisión a través de los canales TyC Sports y Telefé, y estará disponible en sus plataformas de streaming asociadas.

El camino invicto de la Albiceleste

 

El equipo dirigido por Diego Placente llega a la final con puntaje perfecto, habiendo ganado todos sus partidos en el torneo: en su grupo, ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).

En los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0 y luego despachó a México, en cuartos, con un 2-0, antes de vencer a Colombia por 1-0 en la semifinal.

Este último triunfo representó el retorno de la selección argentina a las semifinales de un Mundial sub 20 luego de 18 años. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2007, que finalmente terminó en título para la Albiceleste.

