Hoy cumplimos 38 años en Radio Valle Viejo: una historia de constate crecimiento y vocación de servicio

Este año, Radio Valle Viejo (devenida en Radio TV Valle Viejo) celebra un nuevo aniversario, destacándose siempre el crecimiento de la emisora fue que constante desde sus inicios, pero más vertiginoso en los últimos tiempos, donde justamente a la propuesta radial se le sumó la televisiva, además de las distintas plataformas virtuales desde donde pueden seguir nuestra programación.

Son 38 años de un compromiso innegociable para con nuestros oyentes (y ahora también televidentes o internautas), compromiso que se traduce en un servicio constante a la comunidad, principal objetivo desde la creación de esta radio pionera entre las de Frecuencia Modulada en la provincia de Catamarca.

Allí donde hay una necesidad y se nos convoca, siempre estuvo un micrófono de Radio Valle Viejo, y por estos tiempos sumando las cámaras para captar en imágenes la realidad de nuestra provincia. Los catamarqueños conocen que toda la actualidad se refleja en cada uno de los segmentos que conforman nuestra programación. Si se escucha la sirena de un patrullero o ambulancia, si se siente un temblor, si se produce un corte de energía eléctrica, inmediatamente se sintonizará la 104.1, nuestra señal madre, y ahora sus variantes alternativas, para conocer la noticia.

Así, las 24 horas de cada día, en los 365 días del año, con programación propia, la historia de Catamarca se cuenta a través de Radio Valle Viejo. Y en una nueva muestra de nuestro crecimiento constante, en 2025 se estrenó RVV Stream, con una programación mayormente realizada y dirigida al segmento más joven.

Levantamos las copas en este brindis, con el deseo de continuar dejando una huella cada vez más imborrable, quienes hacemos Radio TV Valle Viejo, junto a ustedes, quienes nos acompañan del otro lado del micrófono, o de una cámara. ¡Salud, y Feliz cumple!