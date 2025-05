Hoy cumpleaños Nahuel Gallo: el desesperado pedido de la esposa del gendarme catamarqueño secuestrado en Venezuela

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, expresó su frustración y dolor por la falta de información sobre el estado de su esposo.

“Hoy 8 de mayo, Nahuel cumple cinco meses detenido y además está de cumpleaños. Esto para nosotros ha sido muy doloroso, porque yo hasta les pedí llorando que aunque sea me dijeran en donde estaba para hacerle llegar una foto de su hijo, llevarle una carta para decirle que toda su familia está bien, que todos estamos remando para que él salga de esto. No tengo ningún tipo de información”, se lamentó la mujer al aire por Futuröck, en el programa Ahora Dicen, conducido por Florencia Lafon y Nicolás Fiorentino.

Gómez relató el dramático contexto que enfrenta su familia desde la detención de Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2023. “Desde enero no tenemos pruebas de que Nahuel esté bien. Hemos intentado obtener información legalmente, pero no tenemos respuesta. No pude, ni siquiera, hablar con abogados, acceder a alguna información de Nahuel. No tengo nada”, detalló.

Aunque se difundió a principio de año una imagen de Gallo, en que se lo veía caminando en una pista deportiva, su paradero es incierto. Aunque su mujer, tiene una intuición. “Voy todos los sábados a la cárcel de El Rodeo, porque son los días de visita y y me tratan súper mal. Me dicen: ´Aquí no está, retírese´. Voy cada sábado porque seguramente alguien me ve y le puede decir a Nahuel: ´Mirá, ahí afuera está tu esposa, ahí afuera está tu hijo´. Y nada”, se lamentó la mujer.

En medio de este panorama, la esposa del gendarme también mencionó que la situación de su esposo se encuentra fuera de los cauces legales establecidos, ya que, según lo explicado por el fiscal venezolano Tarek William Saab, Gallo está imputado por terrorismo, pero no se le ha abierto una causa formal. Gómez insistió en que su esposo no tiene ni defensor público ni privado.

Y dejó un mensaje final: “Cuando todo esto se resuelva, llegará el momento en que ellos puedan decirme el por qué pasó todo esto. El por qué me sentí tan sola. Tengo la esperanza de que esto ya pronto acabe y que podamos regresar juntos los tres a casa, como ha sido siempre el plan”.