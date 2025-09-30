Hoy comienzan los Juegos Evita 2025 en Mar del Plata y Catamarca se presenta en más de 30 disciplinas

La delegación catamarqueña con 370 personas desde ayer está en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para formar parte de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025. Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, los siete colectivos que trasladaron al contingente llegaron en el transcurso de esta mañana.

Desde hoy martes, comenzará la actividad deportiva. Para este año, los catamarqueños competirán en: Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, BMX freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Freestyle, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball de playa, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Natación, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Vóley y Vóley de Playa; y en Deporte Adaptado en Atletismo, Boccia, Natación, Powerlifting y Tenis de Mesa. También, para esta edición, se suman como promocional E-Sports y Breaking.

Mostrando lo federal de los resultados de las Finales de la Etapa Provincial, Catamarca está representada por atletas de Capital, Tinogasta, Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, La Paz, Santa Rosa, El Alto, Paclín, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capayán.