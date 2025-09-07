Hoy Colapinto largará 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y la pole para Verstappen

Franco Colapinto partirá desde la 17ª posición en el Gran Premio de Monza. A pesar de las dificultades con su auto, el piloto argentino confía en que una estrategia bien planificada podría mejorar su desempeño. Con experiencia previa en Fórmula 1, Colapinto apuesta a su conocimiento del circuito para sumar puntos.

El piloto argentino Franco Colapinto arrancará desde la posición 17 en el Gran Premio de Monza, un circuito que le trae gratos recuerdos por ser donde debutó en la Fórmula 1 en 2025 con Williams. Este domingo, la carrera promete sorpresas, especialmente para Colapinto, quien junto a su compañero Pierre Gasly, que partirá desde el pit lane, intentará superar las dificultades que presenta su auto.

Colapinto confía en mejorar durante la carrera

Colapinto analizó su clasificación en Monza y se mostró optimista pese a los desafíos. «Siempre hay alternativas», comentó, refiriéndose a las posibilidades de mejorar durante la carrera. A pesar de los problemas con el auto, el argentino cree que una buena estrategia podría cambiar la situación. «Si dividimos las estrategias, alguno podría tener una oportunidad», afirmó.

Mirando al futuro: experiencia como ventaja

En cuanto a las próximas carreras, Colapinto se siente confiado gracias a su experiencia previa en la Fórmula 1. «Van a ser pistas que conozco, y eso me dará una pequeña ventaja», expresó. La confianza del piloto de Pilar en su trayectoria podría ser clave para sumar puntos en las próximas competencias.