Hoy Boca recibe a River: definen su futuro en el Torneo Clausura y la clasificación a la Libertadores

El país se paraliza una vez más este domingo con una nueva edición del Superclásico. Desde las 16.30 en la Bombonera, Boca Juniors recibirá a River Plate por la 15° fecha del Torneo Clausura 2025, en un duelo clave para ambos equipos, que buscan sellar su clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, llega en alza tras dos triunfos consecutivos ante Barracas Central y Estudiantes, que lo dejaron en el segundo puesto de la tabla anual con 55 unidades, cuatro más que River. Un empate o una victoria le bastarán para asegurar su boleto directo a la Libertadores 2026 y también a los octavos del Clausura, donde lidera la Zona A con 23 puntos y una diferencia de gol de +12.

En cuanto a la formación, Úbeda mantendrá la base de los últimos encuentros con un solo cambio: el regreso de Leandro Paredes por Tomás Belmonte tras cumplir una fecha de suspensión. El campeón del mundo jugará su primer Superclásico como titular. Carlos Palacios seguirá en el mediocampo y Exequiel Zeballos será una de las cartas de ataque junto a Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Entre los concentrados vuelve Edinson Cavani, ausente durante seis partidos por una distensión en el psoas derecho. Si bien no está al 100% desde lo físico, el uruguayo podría ir al banco como opción anímica y de jerarquía. En tanto, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco continúan fuera por lesión.

Por el lado de River, la semana fue turbulenta. El conjunto de Marcelo Gallardo perdió ante Gimnasia en el Monumental, desatando el malestar de los hinchas, pero el nuevo presidente, Stefano Di Carlo, ratificó su continuidad hasta diciembre de 2026. En medio de la crisis, el plantel se reagrupó en torno al DT, con Juan Fernando Quintero como uno de los principales respaldos.

El Millonario, tercero en la tabla anual, está obligado a ganar para recortar la distancia con Boca a un punto y mantener sus chances de clasificación directa. De lo contrario, dependerá del repechaje. En la Zona B, marcha sexto con 21 unidades y, aunque difícilmente quede afuera, corre riesgo de perder la localía en los playoffs.

Gallardo evalúa repetir el esquema con línea de cinco defensores, como ya hizo en La Bombonera, con Juan Portillo como stopper y Marcos Acuña en el carril izquierdo. Gonzalo Montiel, recuperado de un esguince de rodilla, podría volver al equipo, mientras que en el mediocampo se perfila Enzo Pérez, quien jugaría su último Superclásico. En la delantera, se aguardará hasta último momento por Sebastián Driussi, que arrastra una molestia muscular.

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

  • Hora: 16.30
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports
