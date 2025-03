Hoy Argentina busca asegurar su clasificación al Mundial en el clásico ante Brasil

El martes 25 de marzo a las 21:00, Argentina se enfrenta a Brasil. Los encargados de impartir justicia serán: el colombiano Andrés Rojas asume la responsabilidad de dirigir este encuentro, asistido por Alexander Guzmán y Richard Ortiz en las bandas. Carlos Betancur completa la cuarteta arbitral como cuarto juez, mientras que John Perdomo y Leonard Mosquera supervisan desde el VAR y AVAR, respectivamente.

Más allá de la rivalidad histórica, este clásico tiene un peso enorme en la clasificación al Mundial 2026. Argentina, líder indiscutible con 28 puntos, puede sellar su pasaje a la cita mundialista si Bolivia no logra vencer a Perú. La Albiceleste aventaja a Bolivia por 15 puntos, con solo 15 en juego, lo que convierte este partido en una oportunidad de oro para asegurar su lugar en el Mundial.

Para Brasil, la visita a Buenos Aires representa un desafío mayúsculo en su intento de escalar posiciones. Tras un inicio irregular, la Verdeamarela acumula cinco fechas invicta y se ubica tercera con 21 puntos, a solo uno de Ecuador.

Cabe destacar que Argentina afronta este clásico con bajas sensibles, entre ellos el campeón mundial y capitán Lionel Messi. Sin embargo, la Albiceleste confía en la solidez de Dibu Martínez en el arco, la creatividad de Alexis Mac Allister en el mediocampo y la racha goleadora de Julián Álvarez en el ataque.

Además, Brasil lamenta la ausencia de Neymar, quien se resintió de una lesión justo antes del partido. No obstante, la Verdeamarela cuenta con el talento desbordante de Vinicius Junior y Rodrygo, ambos del Real Madrid, y la habilidad de Raphinha, del Barcelona, para desequilibrar la defensa argentina.

A este clásico Argentina llega a este clásico en un momento dulce, tras vencer 1-0 a Uruguay en Montevideo. El equipo de Lionel Scaloni se mantiene firme en la cima de la tabla y acaricia la clasificación al Mundial.

Brasil, por su parte, llega con la moral en alza tras una agónica victoria 2-1 sobre Colombia. El equipo de Dorival Júnior acumula cinco partidos invicto y busca consolidar su buen momento en Buenos Aires.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones tuvo lugar el 16 de noviembre de 2023 en el mítico Estadio Maracaná. En un partido histórico, Argentina se impuso 1-0 con gol de Nicolás Otamendi, propinando a Brasil su primera derrota como local en Eliminatorias.

Argentina domina el historial reciente con tres victorias y un empate en los últimos cuatro clásicos. Brasil no logra vencer a la Albiceleste desde 2019, cuando se impuso 2-0 en la Copa América.

Scaloni define el equipo para enfrentar a Brasil con varias bajas y el posible regreso de Rodrigo De Paul

Asimismo, el entrenador suma una baja más. Nicolás González fue expulsado en Montevideo y se suma a la lista de ausentes: Lionel Messi (molestia en el aductor izquierdo), Paulo Dybala (será operado), Lisandro Martínez (rotura de ligamento cruzado anterior), Gonzalo Montiel (desgarro), Giovani Lo Celso (lesión muscular) y Lautaro Martínez (lesión muscular).

Scaloni no utilizó a González como titular ante Uruguay. Por eso, podría mantener la base del once inicial. Sin embargo, el regreso de Rodrigo De Paul parece asegurado. El mediocampista no jugó el último encuentro por una sobrecarga muscular, pero el cuerpo técnico lo considera en condiciones para volver.

Los posibles reemplazados ante el retorno de De Paul son Leandro Paredes o Thiago Almada. Otra opción sería Giuliano Simeone. En ofensiva, Ángel Correa entró desde el banco ante Uruguay y podría acompañar a Julián Álvarez si el técnico decide sumar un delantero. También podrían sumar minutos Nicolás Paz o Benjamín Domínguez, si el partido lo permite.

La probable formación incluye a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada y Julián Álvarez.