Hoy 7 de octubre se celebra el Día mundial de los calvos: cuál es el país con más hombres pelados

Cada 7 de octubre se conmemora el Día mundial de los calvos para concientizar sobre la salud del cuero cabelludo y reflexionar sobre esta condición y/u opción estética. Es que la percepción que la sociedad tiene de los “pelados” cambió en los últimos años y, si bien en un comienzo se lo tomaba como un símbolo de vejez, con el tiempo obtuvo otros significados. El objetivo de la celebración es la reivindicación de esta condición, tanto en hombres y en mujeres, como así también destacar cuáles son los cuidados que requiere la salud del cuero cabelludo.

Distintos especialistas sostienen que al tratarse de piel expuesta y sin protección es necesario mantenerla hidratada con productos que no contengan alcohol y, preferentemente, usar bloqueador solar o cubrir la zona con una gorra, pañuelo o sombrero.

El mapa de los países con más hombres calvos del mundo

Un relevamiento realizado por el instituto Medihair a principios de este año dio cuenta que en Occidente hay más hombres calvos que en el resto del mundo. La calvicie masculina varía según el país, región y etnia, pero también está influenciada por el estilo de vida, hormonas y edad.

España es el país con más hombres calvos del mundo. Aunque el estrés, la genética o las deficiencias en la alimentación pueden ser algunas de las causas que estén detrás de la pérdida de pelo de la población masculina, es la combinación de estos factores y otro tipo de elementos lo que parece que puede dar respuestas al porqué.

Según se observa en el mapa que presentó la entidad, España lidera el ránking de porcentaje de hombres calvos, con un 44,5%; le siguen de cerca Italia, con un 44,37%; y Francia, con un 44,25%.

Los elementos de los que puede depender la pérdida de pelo

– Genética: los hombres caucásicos tienen, según demostraron varias investigaciones, una mayor predisposición genética a sufrir pérdida de cabello.

– Dieta: como muchas otras cosas, la dieta juega un papel crucial en la salud capilar. Las grandes cantidades de carne y alimentos procesados no ayudan a obtener la cantidad de vitaminas y minerales adecuados para fortalecer el crecimiento saludable del cabello.

La alopecia es una enfermedad en la que se provoca la caída del pelo debido a que el sistema inmune ataca los folículos capilares de forma accidental, por lo que su caída es repentina y aunque en algunos casos vuelve a crecer, lo más probable es que se caiga de nuevo.

Por lo general, la alopecia afecta la cabeza y la cara, aunque se puede perder el pelo en cualquier parte del cuerpo. En la mayoría de los casos se cae por pequeños y redondos grupos del tamaño de una moneda pero en otros casos llega a caerse una cantidad más grande.

En la actualidad tanto hombres como mujeres utilizan cortes diversos y cada uno puede escoger el largo de su cabello pero históricamente han sufrido discriminación, por lo que al día de hoy existen diferentes países con leyes que penalizan a todas las personas que mantienen actitudes discriminatorias.

Sin embargo no siempre fue así, pues en la antigüedad las personas de clase alta se distinguían de las demás por tener la frente grande, así era evidente que su estatus era superior al de las personas que conformaban el reino.

De acuerdo con diferentes medios, el Día Mundial de los Calvos es para darle visibilidad a la problemática de la discriminación a partir de la concientización de los efectos que puede producir en una persona.

Además, con este día también se busca la aceptación de nuevas estéticas varoniles, validando así una muestra más de que no existe sólo un tipo de masculinidad.

Durante la edad media solía asociarse que alguien de origen prestigioso no tenía cejas tan pobladas y la frente era bastante amplia, por lo que en caso de que alguien tuviera la frente pequeña y las cejas pobladas, se le declaraba de clase baja.

Para el clero esta tendencia de las frentes descubiertas generaba repudio debido a que representaba un indicativo de vanidad y orgullo.