Hoy 30 de octubre, a 42 años de Raúl Alfonsín electo Presidente de los argentinos

Pasó hace 42 años. Exactamente, el 30 de octubre de 1983. Ese día Raúl Alfonsín resultaba electo en las elecciones que marcaban el regreso a la democracia en nuestro país. Era historia, ahí mismo ya se sabía que era historia. No hacía falta que pasaran los años para ratificarlo, después de siete años de dictadura militar el país había aprendido su lección definitiva: se debe vivir en democracia. Desde entonces, cada 30 de octubre se festeja el Día de la Democracia en la Argentina, aunque en rigor la celebración fue establecida por ley recién en el 2007.

Por medio de fotos de Víctor Bugge (histórico fotógrafo presidencial), y testimonios de artistas, políticos, intelectuales, deportistas, periodistas y demás sobre las mismas, lo que sigue es una reflexión coral sobre nuestra democracia. A continuación, un recorrido por algunas de las fotos y los testimonios que las acompañan.

Alfonsín en el desfile de asunción presidencial – 10 de diciembre de 1983

Daniel Hadad:”Ese 10 de diciembre de 1983 fue absolutamente inolvidable para todos los que estuvimos ahí viendo la asunción del doctor Raúl Alfonsín a la presidencia. Fue un quiebre en nuestra historia, una historia trágica. Sobretodo para aquellos a los que nos tocó vivir parte de la escuela secundaria y la universidad bajo la dictadura militar. Alfonsín fue el que nos dio la esperanza de que esa etapa terminaba. Fue el hombre que puso un antes y un después a ese momento tan oscuro”.

Ingrid Beck: “Con 14 años salí a festejar el triunfo de Alfonsín y ahí empecé a pensar en que quería militar en el alfonsinismo. No lo hice durante mucho tiempo, pero creo que el alfonsinismo se lleva adentro para siempre”.

Alfonsín y Sábato – 1984

El escritor Ernesto Sábato fue uno de los intelectuales más ligados al gobierno de Alfonsín. La tarea que se le asignó quedó en la memoria colectiva para siempre: presidir la comisión que escribiría el Nunca Más, el informe final de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Dicho informe fue entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.

Jorge Lanata: “Conocí a los dos, y los dos eran cabrones y hoscos. Y tenían algo de niño decepcionado frente al género humano. Esta foto resume la grandeza del hombre común. Sábato ninguneado y criticado por la izquierda. Alfonsín peleando contra el país viejo que se resistía a partir. Dos héroes civiles en un país que vivía el confuso nacimiento de la democracia”.

Alfonsín y Maradona con la Copa del Mundo – 1986

Darío Benedetto: “Cuando veo esta foto me pone contento porque siento que el deporte siempre fue una forma de conectar con uno mismo, con la familia, es un cable a tierra. Los que tenemos la suerte de dedicarnos al deporte sabemos lo que se puede lograr a través de una pelota”.

Lisandro Magallán: “Cuando veo esta foto se me multiplican las ganas de volver a salir campeones del mundo una vez más para que en ese momento de alegría podamos entender que el vecino o el de al lado, a pesar de las diferencias, comparte la misma pasión que nosotros. No me refiero al fútbol, sino a la pasión de que a la Argentina le vaya bien”.

Alfonsín y Reagan

Alfonsín y Reagan se reunieron tres veces, todas en Estados Unidos. La primera fue el 23 de septiembre de 1984 en Nueva York, como parte de la Asamblea General de la Naciones Unidas. La segunda vez fue un año después: el 19 de marzo de 1985 en una visita oficial. Es recordado el discurso de Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca en el que le responde a la sugerencia de Reagan de imitar el camino norteamericano. La última vez que se encontraron fue el 16 de noviembre de 1986, también en los Estados Unidos.

Iván Noble: “Lo recuerdo como un tipo plantado muy seriamente ante los poderes concentrados. Un tipo de una dignidad muy grande, y esta foto con Reagan es símbolo de eso”.

Alfonsín y François Mitterrand . 1987

El presidente de Francia, François Mitterrand, visitó nuestro país en octubre de 1987. Fue una visita de apoyo al gobierno democrático de Alfonsín. Según una crónica de entonces del diario El País, el presidente argentino le hizo cuatro preguntas fundamentales a su par francés: “1. ¿Cuánta pobreza resiste la libertad? 2. ¿Puede el mundo occidental sacrificar el destino de América Latina sin graves perjuicios para su propia estabilidad? 3. ¿Cómo evitar el peligro de la demagogia sin caer en el peligro del aislamiento popular? 4. ¿Por qué nuestro mundo, por qué nuestras organizaciones no serían capaces de atacar lo que supone que todo un continente consolide su libertad?”. Treinta años después, bien podrían volver a formularse.

Alfonsín y Juan Pablo II – 6 de abril 1987

El mismo día que llegó el Papa al país, también lo hacía Diego Maradona para conocer a su hija recién, Dalma. Tal relevancia tenía la visita de Juan Pablo II que la del Diego pasó casi inadvertida. Nótese que corría 1987, un año después del campeonato mundial de México. Raúl Alfonsín pidió en el discurso de bienvenida que la visita papal sirviese para la consolidación de la democracia.

Alfonsín y Menem en Olivos acordando la asunción – 31 de mayo de 1989

Es la famosa foto que retrata el pacto que luego derivó en la asunción adelantada de Carlos Menem. Victor Bugge mismo recordó el momento de la foto: “Habrá sido tomada las 11 de la mañana. A partir de que se sospechaba que andaba algún micrófono cerca, fueron a caminar. A mí Alfonsín me confesó que lo había convocado a Menem para proponerle el adelanto de la asunción. Él le preguntó a Menem cuándo quería asumir y la respuesta fue: ya”. Así fue: el traspaso de mando se dio el 8 de julio de 1989.

Alfonsín y Menem en paso de mando – 8 de julio de 1989

Carlos Menem: “Un día histórico, desde el fin de los gobiernos de facto, con el traspaso de mando entre dos presidentes electos democráticamente. Recibiendo los atributos correspondientes por parte de mi antecesor, mi querido amigo el doctor Raúl Alfonsín”.

Alfonsín y los discursos

Claudia Piñeiro: “Alfonsín debe ser probablemente el mejor orador que dio la política argentina. Quienes estaban ahí sentían que les hablaba a ellos, que los miraba a los ojos, que estaba pendiente de aquel que estaba del otro lado del discurso. Y sobre todo, fue el mejor orador que dio la política argentina porque sus discursos estaban llenos de ideas, de conceptos, de pensamientos. Hoy se escuchan y siguen emocionando”.