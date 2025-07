Hoy 3 de julio se celebra el Día del Locutor en Argentina

La condena judicial a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo no logró disciplinar al kirchnerismo sino que, por el contrario, sigue profundizando las diferencias internas, al punto que desde el conurbano bonaerense ya surgieron fuertes cuestionamientos públicos a su liderazgo. Durante un acto justicialista realizado en Avellaneda en conmemoración por el aniversario del fallecimiento de Juan…