Hoy 26 de junio, River recuerda la gloria y el infierno: de ganar la Libertadores a descender a la B

Año 1996: Dirigido por Ramón Ángel Díaz, uno de sus grandes ídolos del club “millonario”, River Plate gana su segunda Copa Libertadores de América al vencer por 2-0 al América de Cali colombiano con goles de Hernán Crespo en partido disputado en el estadio Monumental.

Año 2011: Por primera vez en su historia, River Plate desciende a la Primera B Nacional al empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental en partido para dirimir la pérdida de categoría. El club cordobés había ganado por 2-0 en el partido de ida.

Ni los máximos triunfos ni las derrotas más dolorosas hablan en nombre de los clubes o de las personas, sino su historia y su identidad. Sin embargo, hay ocasiones en donde las coincidencias muestran al destino más como una paradoja que como un hecho casual. Eso le ocurrió a River con un día especial: el 26 de junio. En esa fecha, el club millonario conoció las dos caras más significativas de su trayectoria: la Copa Libertadores de América y el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

No menos importante, es que en ambos momentos el escenario siempre fue el mismo: un repleto Estadio Monumental que quería o bien consagrarse o bien evitar el ocaso. Y fue en el mismo arco, el que da hacia el antiguo tablero electrónico, donde hubo una jugada determinante que confirmaron los destinos sospechados.

La Gloria

River hacía diez años que no lograba este título continental. Curiosamente, había llegado a las finales en años terminados en 6 (1966 -derrota contra Peñarol-, 1976 -derrota contra Cruzeiro-, y 1986 -título ante América de Cali-). Y el camino hasta el título tuvo sus momentos de dramatismo. Habían clasificado fácilmente a los octavos de final tras terminar primeros en el Grupo 5 de la Copa junto con San Lorenzo, y los venezolanos Minerven y Caracas. Las fases finales lo encontraron frente a Sporting Cristal a quienes vencieron en un global de 6 a 4 (incluyendo una goleada en el partido de vuelta por 5-2 que tuvo un golazo de chilena de Hernán Crespo). Los cuartos de final volvieron a cruzarlo contra San Lorenzo (que venía de eliminar a Peñarol): la ida, el 15 de mayo de 1996 en Boedo, terminó con victoria de River por 2 a 1 con goles de Crespo y Ortega, marcando Ruggeri para los locales. La vuelta, una semana después, culminó en empate a uno. En las semifinales, le tocó un duro rival como Universidad de Chile, de quien pudo tomar diferencia en el partido de vuelta (la ida en Santiago terminó 2 a 2) recién a los 33 minutos del primer tiempo cuando Matías Almeyda marcó el único gol del partido.

La final contra el mismo rival de 1986, América de Cali, comenzaría el 19 de junio en donde el local ganó por 1 a 0 con gol de Anthony De Avila. Ese América tenía un equipo en donde dos jugadores se destacarían en Boca Juniors desde 1997: el arquero Oscar Córdoba y el defensor Jorge Bermudez. El 26 de junio, sin Leonardo Astrada (expulsado en la final de ida), River salió al Monumental con Burgos; Hernán Díaz, Ayala, Rivarola, Altamirano; Almeyda, Astrada, Sorín; Ortega; Crespo y Francescoli. América de Cali formó con Córdoba; Cardona, Bermúdez, Asprilla, Maziri; Cabrera, Alfredo Berti (un ex River), Escobar, Oviedo; Zambrano y Anthony De Avila. A los 6 minutos del primer tiempo, Crespo abrió el marcador con un toque después de un centro rasante de Ortega. A los 59′ después de un mal despeje de Córdoba y un centro de Escudero, el mismo Crespo volvió a convertir ante un arco vacío solo defendido por Bermúdez.

El Infierno

El Estadio Monumental estaba tan lleno como en sus días de gloria, pero no para asistir a un título sino para evitar su ocaso. River llegaba al partido de vuelta de la Promoción 2011 contra Belgrano de Córdoba tras perder en el Barrio Alberdi por 2 a 0 con goles de Mansanelli y de “Picante” Pereyra. Previamente, River había finalizado el Torneo Clausura que ganó Vélez Sarsfield en el noveno puesto con 26 puntos, pero su performance en la tabla de promedios de descenso se hacía cada vez más complicada. Todavía estaba fresco el recuerdo del Apertura 2008 cuando el Millonario terminó ultimo en la tabla de posiciones, inmediatamente después de haber sido campeón. En la última fecha del torneo, River fue castigado con jugar la Promoción tras perder por 2 a 1 de local contra Lanús. Tigre, su rival más próximo en dicha tabla, había empatado contra Argentinos Juniors por 1 a 1. El último partido que había ganado fue el 30 de abril por 1 a 0 contra Racing. Desde ese momento hasta el final River empató cuatro partidos y perdió tres (entre ellos, el Superclásico contra Boca por 2 a 0). El 26 de junio de 2011 pues, ese Estadio Monumental asistió a un partido histórico. River formó con Carrizo; Maidana, Ferrero, Juan Manuel Díaz; Affranchino, Acevedo, Arano, Pereyra; Lamela; Pavone, Caruso. Belgrano se presentó con Juan Carlos Olave; Turús, Pérez, Lollo, Tavio; Mansanelli, Rodríguez, Farré, Maldonado; Pereyra, Vázquez.

A los 5 minutos, Mariano Pavone abrió el marcador con un fuerte remate que hacía creer que el Millonario seguiría en Primera División pero que con el correr de los minutos no se ampliaba. Sergio Pezzotta, el árbitro de ese encuentro y uno de los protagonistas de esa fecha, no cobró un penal por una falta a Leonardo Caruso de parte de Claudio Pérez a los 25 minutos. El segundo tiempo mostraría la diferencia entre un equipo y otro. Belgrano buscó con su juego el empate, mientras River en la desesperación intentaba aumentar el resultado, pero a los 61′ tras un choque entre defensores de River, Guillermo Farré empató para el Pirata, ante la mirada estupefacta de los hinchas millonarios. A los 69′, en el mismo arco en el que Hernán Crespo marcó el gol con el que River salió campeón de América apenas 15 años atrás, Juan Carlos Olave le contuvo un penal a Mariano Pavone sellando casi de manera definitiva el descenso millonario. En el costado del campo, cerca del banco de suplentes, miraba con desolación Matías Almeyda, el único de los jugadores de River que jugó ese torneo y había sido campeón en 1996. El partido no pudo terminar tras los desmanes ocurridos en el estadio a partir de los 43 minutos del segundo tiempo. Tras esperar durante varios minutos, Pezzotta dio por terminado el partido: Belgrano era de Primera, y River jugaría por primera vez en la segunda categoría.

Jorge Luis Borges (alguien absolutamente alejado del fútbol)decía que “al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías“. El 26 de junio es una fecha que habla más de esos juegos del destino que de la historia de River.