Horarios para visitar CATA, el nuevo centro de arte y tecnología de Catamarca

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), recientemente inaugurado en la histórica Casa de Gobierno, ya puede visitarse con entrada libre y gratuita. Ubicado en Sarmiento y República, en pleno centro de la capital catamarqueña, CATA invita a descubrir la identidad catamarqueña a través de experiencias sensoriales, interactivas y tecnológicas.
El espacio abre de martes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, y los sábados y domingos de 17 a 21 horas. Los lunes no abre al público.
Con una propuesta que combina arte, patrimonio y tecnología, CATA es el nuevo atractivo cultural y turístico de la provincia e invita a catamarqueños y turistas a recorrer un edificio emblemático que une historia y modernidad y que permite a través de su narrativa conocer la cultura, el turismo y la faz productiva de la provincia en una experiencia sensorial e interactiva única.
Con reserva. Las visitas escolares, grupales o de contingentes deben coordinarse con anticipación enviando un mensaje de WhatsApp al 383 4220467, para reservar día y horario.