Histórica clasificación de Lanús en el Maracaná al igualar 1-1 ante Fluminense: avanzó a semifinales de la Sudamericana

El Granate iba perdiendo y empató con un golazo de Dylan Aquino. Tras el 1-0 en la ida se quedó con la serie que se definió en Río de Janeiro. Lanús igualó 1-1 con Fluminense en el Maracaná y logró una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. El Granate, que se impuso 1 a 0 en la ida, se quedó con la serie y se metió entre los cuatro mejores del torneo que supo ganar en 2013. El duelo estuvo marcado por los incidentes que demoraron el comienzo del segundo tiempo en el mítico recinto de Río de Janeiro.