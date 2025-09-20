Heladero catamarqueño estafó a una joven que tiene discapacidad visual

En la tarde de ayer, a las 17:30, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Seccional Séptima se hicieron presentes en el interior del Parque Adán Quiroga, donde dialogaron con una joven mujer de 21 años de edad, quien padece disminución visual, manifestando que habría comprado dos palitos helados por la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000), a un vendedor ambulante que circulaba en una motocicleta Corven Mirage 110 cc., y al solicitarle ayuda para efectuar el pago, esta persona habría realizado una trasferencia por la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000).

De inmediato y con las características brindadas, en la avenida Los Legisladores, entre las calles Yokavil y Cóndor Huasi, motoristas del COEM-Kappa procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de apellido Guzmán (30), como así también al secuestro del rodado en el que circulaba y un teléfono celular Samsung A-06.

Finalmente, el ahora aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 7.