Hay una quinta víctima confirmada del asesino serial de Jujuy y ampliaron la imputación

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó una conferencia de prensa este jueves para exponer novedades en torno al caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

El Fiscal Guillermo Beller dio a conocer que tras cotejos de pruebas de ADN y otras como análisis del impacto de celdas del teléfono celular, se pudo confirmar una quinta víctima.

Se trata de Juan Carlos González, de 60 años que se desempeñaba como empleado municipal y que se encontraba desaparecido desde el mes de junio.

Jurado, hasta el momento se encontraba imputado por el homicidio agravado de cuatro personas, carátula que se ampliará en las próximas horas luego de los nuevos resultados obtenidos en la investigación.

Beller remarcó que se pudo formar una causa sólida y que en el corto plazo avanzarán para que se realice la elevación a juicio, restando alguna audiencia más con el acusado.

Las otras 4 víctimas confirmadas de Matías Jurado

Previamente, el MPA había marcado como víctimas de crímenes a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa y posteriormente a Juan José Ponce y Miguel Ángel Quispe.