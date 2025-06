“Hay que estar atentos a que me metan presa”: Cristina habló del posible inminente fallo de la Corte

Mientras aguarda la decisión de la Corte Suprema por la causa Vialidad y a casi una semana después de haber anunciado que será candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección, Cristina Kirchner encabeza este sábado por la tarde en un acto del Partido Justicialista en la provincia de Corrientes. En el acto, la expresidenta se refirió a ese fallo cortesano: llamó a “estar atentos a que me metan presa”.

Atribuyó el posible fallo de la Corte a su reciente lanzamiento político para competir en la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires. “¿Por qué no compiten y ganan? Mirá cómo tiemblo”, dijo.

“Hace una semana atrás que, ante el desdoblamiento en la Provincia (importante por su representación cuantitativa y simbólica), anuncié que sería candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral”, comenzó Cristina Kirchner.

“Anuncié eso y bueno… ole… empezaron ’Cómo va a ir’… En el año 1962, Perón desde el exilio fue candidato a gobernador en la Provincia por el FRAMINI, aunque lo dejaron. Cada uno tiene que estar en el lugar en el que mejor sirve”, acotó, antes de pasar al tramo más efusivo de su discurso.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, comenzando a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse sino estar atentos a que me metan presa. Hay editoriales que dicen que estoy acorralada y acabada, pero si es así, por qué no me compitan y ganan electoralmente. Mirá cómo tiemblo”, añadió la expresidenta.

Cristina Kirchner participó de un acto en Paso de los Libres, en el sur de Corrientes, localidad cuyo intendente, Martín Ascúa (PJ), será candidato a gobernador en las elecciones del 31 de agosto en la provincia, que además elegirá diputados y senadores.

La exvice se presentó allí para respaldar la candidatura de Ascúa, aunque también fue la primera reaparición tras la reunión que mantuvo el jueves por la noche con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que ella anunciara que será candidata en la Tercera Sección Electoral.

Ascúa antecedió a Cristina Kirchner en la lista de oradores, con un discurso de cerrada defensa a la exvice y crítico contra Milei.

“Cristina siempre, Cristina libre, Cristina es nuestra”, exclamó el intendente de Paso de los Libres, que hizo de anfitrión. Además, pidió regalarle un sapucai de esperanza.

Hubo menciones al “lawfare” y a la “persecución judicial”. Y un dardo contra el Presidente: prometió meterle “la motosierra en el culo”.

“Cristina es la líder del pueblo que está siendo sometida a persecución. Todo el aparato mediático, el lawfare y el poder judicial persigue a una gran figura de la política argentina, pero nosotros le decimos basta a Javier Milei. Él es la dictadura, pero no la vamos a dejar sola”, arremetió Martín Ascúa.

Y le dejó un mensaje directo a Milei: “Si tenés huevos, competí en las urnas con Cristina, que te vamos a ganar y meter la motosierra en el culo. Vamos a estar en Corrientes apoyándola a ella”.

Antes del cierre postuló a Cristina Kirchner, sobre quien pesa la posibilidad de inhabilitación para cargos públicos, para las elecciones 2027. “Cristina presidenta”, cantó con los militantes.