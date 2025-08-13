“¿Hasta cuándo los chacareros vamos a seguir aguantando la corrupción del clan Zenteno?”: la crítica de una diputada libertaria en Catamarca

La diputada provincial, Ana Lía Aguaisol, se refirió en duros términos a la gestión municipal de Valle Viejo. La legisladora de La Libertad Avanza cuestionó que Inés Zenteno, subsecretaria de Discapacidad, Inclusión y Políticas Sociales y hermana de la intendenta, haya gastado más de 16 millones de pesos en la compra de tachos de pintura a un proveedor monotributista.

En un video difundido en sus cuentas de redes sociales, Aguaisol aseguró que con lo adquirido se podría dar 72 manos de pintura al edificio donde funciona el área de Discapacidad, por lo que puso en dudas la transparencia del proceso. “¿Hasta cuándo los chacareros vamos a seguir aguantando la corrupción del clan Zenteno?”, preguntó a modo de cierre del mensaje.