Hamas atacó a tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto el fuego en Gaza

Terroristas de Hamas atacaron el domingo a fuerzas israelíes en Rafah, sur de la Franja de Gaza, lo que provocó una respuesta aérea de Israel que amenaza con desestabilizar el frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos, según informaron medios israelíes y regionales. El incidente marca aparentemente la más reciente violación del cese al fuego por parte de Hamas, según informó The Times of Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron bombardeos aéreos en el área de Rafah tras el ataque.

De acuerdo con reportes de medios israelíes, la aviación israelí atacó objetivos en Rafah, mientras otras fuentes reportaron operaciones en otras zonas del sur de Gaza y en la ciudad de Jabalia, en el norte del territorio. La emisora pública Kan confirmó que la fuerza aérea estaba atacando objetivos en Rafah.

En un video al que tuvo acceso EFE se observan a lo lejos columnas de humo en el costado oriental de Rafah, donde según otra fuente local han aterrizado varios helicópteros para evacuar a posibles soldados heridos.