Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hamas atacó a tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto el fuego en Gaza

Terroristas de Hamas atacaron el domingo a fuerzas israelíes en Rafah, sur de la Franja de Gaza, lo que provocó una respuesta aérea de Israel que amenaza con desestabilizar el frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos, según informaron medios israelíes y regionales. El incidente marca aparentemente la más reciente violación del cese al fuego por parte de Hamas, según informó The Times of Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron bombardeos aéreos en el área de Rafah tras el ataque.

De acuerdo con reportes de medios israelíes, la aviación israelí atacó objetivos en Rafah, mientras otras fuentes reportaron operaciones en otras zonas del sur de Gaza y en la ciudad de Jabalia, en el norte del territorio. La emisora pública Kan confirmó que la fuerza aérea estaba atacando objetivos en Rafah.

En un video al que tuvo acceso EFE se observan a lo lejos columnas de humo en el costado oriental de Rafah, donde según otra fuente local han aterrizado varios helicópteros para evacuar a posibles soldados heridos.

  • Murió desangrado: quiso ingresar por la ventanilla de un auto para robar, pero un policía le disparó en las piernas

    Murió desangrado: quiso ingresar por la ventanilla de un auto para robar, pero un policía le disparó en las piernas

    Un violento episodio se registró durante la madrugada de este domingo en la zona norte de San Miguel de Tucumán, donde un presunto ladrón murió desangrado luego de recibir disparos en las piernas efectuados por un policía al que habría intentado asaltar. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en calle Uruguay…

  • Catamarca: robó una moto en la zona Norte, a la media hora “paseaba” en cercanías del lugar y lo atrapó la Policía

    Catamarca: robó una moto en la zona Norte, a la media hora “paseaba” en cercanías del lugar y lo atrapó la Policía

    A las 21:30 de la noche de ayer, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de la avenida Choya y calle Alpachiri, donde se entrevistaron con una joven mujer de 26 años de edad, quien comentó que al llegar a un comercio de la zona, dejó estacionada su motocicleta Corven Mirage 110 cc., de…

  • Las amenazas de Fred Machado a Santiago Caputo

    Las amenazas de Fred Machado a Santiago Caputo

    En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos, el empresario Fred Machado rompió el silencio en una entrevista exclusiva de ocho horas con la periodista Caro Fernández, donde lanzó explosivas declaraciones que salpican a lo más alto del poder político y empresarial. “Si hablo, se cae…

  • Atenea: el satélite argentino que volará en la misión lunar tripulada Artemis II

    Atenea: el satélite argentino que volará en la misión lunar tripulada Artemis II

    En la mitología griega, Atenea no era solo la diosa de la guerra, también representaba la estrategia y el conocimiento convertido en acción. No era una diosa de la fuerza bruta, sino del ingenio, de la inteligencia aplicada, aquella que permite resolver problemas y anticiparse al futuro. Al mismo tiempo, era la patrona de los artesanos, esos…

  • Hamas atacó a tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto el fuego en Gaza

    Hamas atacó a tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto el fuego en Gaza

    Terroristas de Hamas atacaron el domingo a fuerzas israelíes en Rafah, sur de la Franja de Gaza, lo que provocó una respuesta aérea de Israel que amenaza con desestabilizar el frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos, según informaron medios israelíes y regionales. El incidente marca aparentemente la más reciente violación del cese al fuego por parte de Hamas, según informó The…

  • Catamarca: Laguna Blanca lleva adelante un proyecto de cría de truchas “Arco Iris de la Puna”

    Catamarca: Laguna Blanca lleva adelante un proyecto de cría de truchas “Arco Iris de la Puna”

    Durante su visita a la Puna catamarqueña, el gobernador Raúl Jalil recorrió el predio donde se instalan los piletones del proyecto “Arco Iris de la Puna” en la localidad de Laguna Blanca. Estuvo acompañado por el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, el ministro de Gobierno, Seguridad y…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3