Hallazgo histórico en la Antártida: aire de 6 millones de años de antigüedad

Un equipo de científicos logró extraer aire de 6 millones de años de antigüedad atrapado en hielo antártico y reveló secretos sobre el clima de la Tierra primitiva. La muestra, obtenida en las colinas de Allan, en la Antártida Oriental, es la más antigua jamás registrada y podría ayudar a entender mejor el cambio climático.

El equipo, dirigido por Sarah Shackleton y John Higgins, descubrió un largo período de enfriamiento en el Plioceno y planea seguir estudiando las muestras para reconstruir los niveles de gases de efecto invernadero y el calor oceánico. La investigación del equipo se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences.

La Antártida es un destino único para los científicos que buscan entender la historia de la Tierra. En las colinas de Allan, un equipo de investigadores logró extraer núcleos de hielo de 6 millones de años de antigüedad, lo que les permitió vislumbrar el clima de la Tierra primitiva.

Según Ed Brook, director del Centro para la Exploración del Hielo Más Antiguo (COLDEX), esta muestra es una “instantánea climática” que complementa los datos más detallados de núcleos más recientes del interior de la Antártida.

La muestra reveló un largo período de enfriamiento durante el Plioceno, cuando la Tierra se enfrió unos 12 grados Celsius. El equipo planea seguir estudiando las muestras para reconstruir los niveles de gases de efecto invernadero y el calor oceánico, lo que podría ayudar a entender mejor el cambio climático.