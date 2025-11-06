Radio TV Valle Viejo
Hallazgo histórico en la Antártida: aire de 6 millones de años de antigüedad

Un equipo de científicos logró extraer aire de 6 millones de años de antigüedad atrapado en hielo antártico y reveló secretos sobre el clima de la Tierra primitiva. La muestra, obtenida en las colinas de Allan, en la Antártida Oriental, es la más antigua jamás registrada y podría ayudar a entender mejor el cambio climático.

El equipo, dirigido por Sarah Shackleton y John Higgins, descubrió un largo período de enfriamiento en el Plioceno y planea seguir estudiando las muestras para reconstruir los niveles de gases de efecto invernadero y el calor oceánico. La investigación del equipo se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences.

La Antártida es un destino único para los científicos que buscan entender la historia de la Tierra. En las colinas de Allan, un equipo de investigadores logró extraer núcleos de hielo de 6 millones de años de antigüedad, lo que les permitió vislumbrar el clima de la Tierra primitiva. 

Según Ed Brook, director del Centro para la Exploración del Hielo Más Antiguo (COLDEX), esta muestra es una “instantánea climática” que complementa los datos más detallados de núcleos más recientes del interior de la Antártida.

La muestra reveló un largo período de enfriamiento durante el Plioceno, cuando la Tierra se enfrió unos 12 grados Celsius. El equipo planea seguir estudiando las muestras para reconstruir los niveles de gases de efecto invernadero y el calor oceánico, lo que podría ayudar a entender mejor el cambio climático.

  • Estudiantes catamarqueños disfrutaron de la palabra, el juego y el canto en la Feria del Libro

    Estudiantes catamarqueños disfrutaron de la palabra, el juego y el canto en la Feria del Libro

    Alumnos de escuelas y colegios, turistas y catamarqueños disfrutaron la mañana del jueves, primer día de la Feria del Libro 2025, con la palabra, el juego y el canto, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca. Los públicos participaron en las actividades y los talleres que se…

  • Video: Paredes y Juanfer palpitaron el Superclásico entre Boca y River

    Video: Paredes y Juanfer palpitaron el Superclásico entre Boca y River

    En la previa del trascendental Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura, los capitanes y figuras de Boca y River compartieron conferencia de prensa. Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero dialogaron con los medios sobre el significado del encuentro más esperado del fútbol argentino. “Es especial. Es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de…

  • Catamarca: dio inicio el operativo de evaluación de fluidez lectora en escuelas primarias

    Catamarca: dio inicio el operativo de evaluación de fluidez lectora en escuelas primarias

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del Plan Provincial de Alfabetización perteneciente a la Dirección de Educación Primaria, comunica que dio inicio al operativo de evaluación de fluidez lectora en las 56 escuelas primarias que forman parte del programa, donde fueron evaluados más de dos mil estudiantes, alcanzando un 96 % de…

  • Sesionó el senado de Catamarca

    Sesionó el senado de Catamarca

    Encabezada por la vicepresidenta del cuerpo, senadora Andrea Lobo, la Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 22° Sesión Ordinaria, oportunidad en la que se dio tratamiento a diversas iniciativas parlamentarias. En el marco del orden del día, fueron aprobados dos proyectos de resolución impulsados por los senadores José Pío Carletta y…

  • Aceiteros acordaron una nueva suba salarial y un plus extraordinario: los montos actualizados

    Aceiteros acordaron una nueva suba salarial y un plus extraordinario: los montos actualizados

    Los trabajadores aceiteros alcanzaron con el sector empresarial un nuevo acuerdo paritario que fija el salario básico inicial para la categoría de peón en $2.075.186 a partir de noviembre, monto que subirá a $2.100.000 en diciembre y llegará a $2.344.000 desde el 1° de enero de 2026. La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y…

