Hallaron un cuerpo en la zona donde buscaban al chofer desaparecido vinculado al doble femicidio de Córdoba

Un cuerpo fue hallado en las últimas horas en la zona de Estación Yeruá, departamento Concordia, y los investigadores intentan determinar si se trata de Martín Palacios, el chofer de transporte privado que había sido contratado por Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y detenido el domingo en Gualeguaychú.

Palacios, oriundo de Buenos Aires pero con familia en Concordia, trabajaba con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, que fue hallado totalmente incendiado días atrás en un descampado de Villa Retiro, en la capital cordobesa.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el 8 de octubre por la noche el conductor había informado que realizaría un “traslado ejecutivo” hacia Córdoba. Desde ese momento, no volvió a comunicarse con su familia.

Su teléfono celular se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el vehículo fue hallado quemado en un terreno baldío ubicado sobre el Camino de las Altas Cumbres, en las afueras de Córdoba.

Hasta el momento, los investigadores mantienen reserva sobre la identidad y otros detalles del cuerpo encontrado este lunes.