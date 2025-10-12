Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hallaron muerto en un cerro a un ex comisario que denunciaba al narcotráfico en Salta

Un ex comisario de Salta que era buscado desde hace dos días fue hallado muerto este sábado en un cerro de la localidad de San Lorenzo, por lo cual la justicia desplegó una investigación para conocer las causas del deceso a la vez que dispuso someter el cuerpo a una autopsia.

Tras el hallazgo del cadáver de Vicente Cordeyro, un comisario retirado de 64 años que se había destacado por investigar y denunciar al narcotráfico en el NOA, ni el ministro de Seguridad salteño, Gaspar Solá Usandivaras, ni los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero dieron precisiones sobre cómo fue hallado el cuerpo esta mañana, ni abundaron en detalles de la investigación cuando hablaron con la prensa.

Cordeyro había sido reportado como desaparecido el jueves luego de que dejara a uno de sus hijos en el colegio con su auto, se dirigiera hacia la zona de San Lorenzo, estacionó su auto frente a la iglesia, a pocos metros de una seccional policial y emprendió una caminata hacia el cerro Elefante solo, con una mochila al hombre.

Esta mañana, uno de los equipos de búsqueda coordinado por la Policía de Salta encontró su cuerpo inerte entre los pastizales del cerro.


El ministro de Seguridad detalló que “el protocolo de búsqueda se activó a partir de la denuncia presentada por los familiares, alrededor de las 16.30” del jueves, por lo que se dio “aviso inmediato a la Fiscalía, se activan las cámaras de seguridad” y se notifica a otras instituciones.

Para lograr dar con el cuerpo, el ministro dijo al diario El Tribuno que fueron fundamentales “las cámaras de seguridad públicas y privadas, y por el testimonio de una persona que aseguró haberlo visto en dirección al cerro”, mientras la Fiscalía ordenó el rastreo de su celular con las antenas de telefonía de la zona.

Sin embargo, al ser consultado sobre las condiciones en que fue hallado el cuerpo, indicó: “No puedo precisar eso. Una vez que el cuerpo fue encontrado, subieron al cerro los equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto con la Fiscalía. Ellos se encargaron de las pericias y del levantamiento del cuerpo”.

En conferencia de prensa, los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero indicaron que tras analizar en el lugar del hallazgo el contexto en el que fue encontrado el cadáver se dispuso que el cuerpo sea trasladado vía aérea, al Servicio de Tanatología Forense del CIF para practicar la autopsia que de precisiones sobre la causa del deceso.

Asimismo, señalaron que Cordeyro se desplazó por sus propios medios hacia San Lorenzo y precisaron que cuando iba en su vehículo “no fue seguido por otro automóvil” y que luego “camina en soledad hacia el acceso al cerro Elefante”.

Los fiscales evitaron aventurar una hipótesis sobre el final del excomisario al señalar que era “prematuro hablar de una causa de muerte” y ratificaron que tomaron “todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”. 

Fuente: Clarín

  • Elecciones 2025: Dylan Páez es el candidato más joven de La Rioja, tiene 18 y aún cursa el secundario

    Elecciones 2025: Dylan Páez es el candidato más joven de La Rioja, tiene 18 y aún cursa el secundario

    Con solo 18 años y mientras cursa su último año en el Centro Polivalente de Arte, Dylan Páez se convirtió en el candidato más joven de las elecciones provinciales 2025 en La Rioja. Representa al espacio político Caminando Unidos con Fe, Amor y Esperanza (CUFAE), que competirá el 26 de octubre, y ocupa el segundo lugar en la lista encabezada por Mauricio De la…

  • Nueva escala salarial para empleadas domésticas: sueldos en octubre de 2025

    Nueva escala salarial para empleadas domésticas: sueldos en octubre de 2025

    Las trabajadoras de casas particulares comenzarán a cobrar sus sueldos de octubre 2025 con la misma escala salarial que estuvo vigente en septiembre, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) no convocó una nueva reunión paritaria. Esto significa que no habrá nuevos aumentos ni pagos adicionales durante este mes, a pesar de la suba general de…

  • Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES: Fechas para jubilados, AUH y más

    Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES: Fechas para jubilados, AUH y más

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con el calendario de pagos de octubre 2025, un mes que trae novedades para millones de argentinos. Después de la primera semana de pagos, que arrancó el 8 de octubre, el organismo continúa con el cronograma de cobros que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares…

  • Hallaron muerto en un cerro a un ex comisario que denunciaba al narcotráfico en Salta

    Hallaron muerto en un cerro a un ex comisario que denunciaba al narcotráfico en Salta

    Un ex comisario de Salta que era buscado desde hace dos días fue hallado muerto este sábado en un cerro de la localidad de San Lorenzo, por lo cual la justicia desplegó una investigación para conocer las causas del deceso a la vez que dispuso someter el cuerpo a una autopsia. Tras el hallazgo del…

  • Respaldo clave de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Está en buena forma para conservar su asiento en Alpine”

    Respaldo clave de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Está en buena forma para conservar su asiento en Alpine”

    El piloto argentino Franco Colapinto recibió un fuerte espaldarazo en medio de la definición por su continuidad en Alpine. La Fórmula 1 publicó un artículo en su sitio oficial donde destacó el desempeño del joven de Pilar y señaló que se encuentra “en buena forma para conservar su asiento” de cara a la temporada 2026.…

  • Catamarca: secuestran un arma, marihuana y plantas de cannabis en Capayán

    Catamarca: secuestran un arma, marihuana y plantas de cannabis en Capayán

    Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal y tras tareas investigativas, efectivos de la Comisaría de Huillapima materializaron un registro domiciliario en una vivienda de la localidad de Concepción, Departamento Capayán. En el lugar y bajo las directivas de Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, los policías incautaron una (01) escopeta calibre 16 y…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3