Hallaron muerto en un cerro a un ex comisario que denunciaba al narcotráfico en Salta

Un ex comisario de Salta que era buscado desde hace dos días fue hallado muerto este sábado en un cerro de la localidad de San Lorenzo, por lo cual la justicia desplegó una investigación para conocer las causas del deceso a la vez que dispuso someter el cuerpo a una autopsia.

Tras el hallazgo del cadáver de Vicente Cordeyro, un comisario retirado de 64 años que se había destacado por investigar y denunciar al narcotráfico en el NOA, ni el ministro de Seguridad salteño, Gaspar Solá Usandivaras, ni los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero dieron precisiones sobre cómo fue hallado el cuerpo esta mañana, ni abundaron en detalles de la investigación cuando hablaron con la prensa.

Cordeyro había sido reportado como desaparecido el jueves luego de que dejara a uno de sus hijos en el colegio con su auto, se dirigiera hacia la zona de San Lorenzo, estacionó su auto frente a la iglesia, a pocos metros de una seccional policial y emprendió una caminata hacia el cerro Elefante solo, con una mochila al hombre.

Esta mañana, uno de los equipos de búsqueda coordinado por la Policía de Salta encontró su cuerpo inerte entre los pastizales del cerro.



El ministro de Seguridad detalló que “el protocolo de búsqueda se activó a partir de la denuncia presentada por los familiares, alrededor de las 16.30” del jueves, por lo que se dio “aviso inmediato a la Fiscalía, se activan las cámaras de seguridad” y se notifica a otras instituciones.



Para lograr dar con el cuerpo, el ministro dijo al diario El Tribuno que fueron fundamentales “las cámaras de seguridad públicas y privadas, y por el testimonio de una persona que aseguró haberlo visto en dirección al cerro”, mientras la Fiscalía ordenó el rastreo de su celular con las antenas de telefonía de la zona.

Sin embargo, al ser consultado sobre las condiciones en que fue hallado el cuerpo, indicó: “No puedo precisar eso. Una vez que el cuerpo fue encontrado, subieron al cerro los equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto con la Fiscalía. Ellos se encargaron de las pericias y del levantamiento del cuerpo”.

En conferencia de prensa, los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero indicaron que tras analizar en el lugar del hallazgo el contexto en el que fue encontrado el cadáver se dispuso que el cuerpo sea trasladado vía aérea, al Servicio de Tanatología Forense del CIF para practicar la autopsia que de precisiones sobre la causa del deceso.

Asimismo, señalaron que Cordeyro se desplazó por sus propios medios hacia San Lorenzo y precisaron que cuando iba en su vehículo “no fue seguido por otro automóvil” y que luego “camina en soledad hacia el acceso al cerro Elefante”.

Los fiscales evitaron aventurar una hipótesis sobre el final del excomisario al señalar que era “prematuro hablar de una causa de muerte” y ratificaron que tomaron “todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Fuente: Clarín