Hallaron muerto al argentino desaparecido en Brasil

Alejandro Ainsworth (54), el turista argentino que había desaparecido esta semana en Río de Janeiro, fue hallado muerto este jueves, confirmó su familia que, según pudo averiguar Clarín, ya inició los trámites para lograr su reconocimiento y el avance de la investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Ainsworth había sido visto con vida por última vez el domingo por la noche. Sus hijos viajaron de urgencia a Brasil para tratar de interiorizarse con la investigación ya que intuían que podría tratarse de un secuestro.

La familia reveló que sus cuentas bancarias fueron vaciadas en las últimas horas y su teléfono hizo extraños movimientos desde Brasil.

“A las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones, y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”, contó a la agencia de noticias NA, Alan, uno de sus hijos.

La preocupación escaló cuando los encargados del hotel llamaron a la familia porque Alejandro no se había presentado para hacer el check out. Sus hijos, que ya estaban alertas por movimientos extraños en sus cuentas bancarias, viajaron de inmediato a Brasil para impulsar la búsqueda.

Pero este jueves según supo Clarín al padre lo habían “encontrado muerto”, tras lo cual tomaron contacto con las autoridades del consulado y la justicia brasileñas para realizar su reconocimiento oficial en la morgue e iniciar las averiguaciones sobre su deceso.

Previamente, uno de los hijos había contado a la prensa argentina que “desde el lunes estamos en Río. La policía de turistas está en la investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda”. “Los hospitales públicos informaron que no recibieron a nadie con características similares”, agregó

Alejandro fue visto por última vez el domingo 7 al salir de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro. De acuerdo con la denuncia de su familia, durante la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas. Luego, la fotografía que se subió a Google.

La imagen muestra una camioneta estacionada en un pastizal, en lo que parece ser una zona inhóspita, similar a una favela de Río.

Los movimientos financieros se extendieron durante todo el lunes hasta que las operaciones quedaron bloqueadas. Según pudieron precisar los familiares, el teléfono de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese día, aunque sin poder establecer su ubicación.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche”, indicó el hijo.

Según denunciaron sus hijos, le sacaron US$3500 y un préstamo de $4.000.000. Incluso intentaron sacar otro crédito, pero la familia logró frenarlo.

Y, añadió que “eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos” desde el teléfono inteligente del hombre buscado.

Según su perfil de Linkedin, Alejandro es licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD en Buenos Aires.