Hallaron el cuerpo mutilado de una joven que estaba desaparecida

Una mujer apareció ayer jueves, descuartizada en un departamento de la localidad de Pilar, ubicada en la zona norte del conurbano, luego de varios días de estar desaparecida, y por el hecho detuvieron a su novio, quien intentó suicidarse.

Oscar Angel Benítez, de 26 años, fue arrestado por el personal policial, aunque poco antes habría intentando quitarse la vida, al verse cercado por los efectivos. El hombre quedó detenido por su presunta responsabilidad en el crimen de Solange Sanabria Ventura, de 25 años, oriunda de General Rodríguez, quien fue hallada sin vida en un departamento ubicado en la calle Rivadavia al 700 de esa localidad. La causa que involucra a Benítez está caratulada como “femicidio” e “intento de suicidio”.

Los agentes accedieron a la vivienda luego de la denuncia una vecina, quien dio aviso a la policía tras percibir un olor nauseabundo proveniente del inmueble. Poco después, ingresaron y encontraron el cuerpo de la víctima envuelto en una bolsa de nylon, en avanzado estado de descomposición, y con signos de haber sido mutilado parcialmente.

Dentro del departamento se encontraba Benítez, quien presentaba cortes en las muñecas, por lo que los investigadores presumen que intentó quitarse la vida al comprobar la llegada de la Policía. Sin embargo, falló en su intento y fue derivado a un hospital de la zona, donde permanece internado con custodia.

La Policía aprehendió a otro hombre, identificado como Gonzalo Matías Lynch, de 21 años, quien habría colaborado con el acusado presuntamente para cometer el femicidio.