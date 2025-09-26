Hallan el cuerpo momificado de una mujer de 31 años en una vivienda de Tucumán

Una mujer de 31 años fue hallada muerta este jueves 25 de septiembre en una vivienda de calle España al 1300, en San Miguel de Tucumán. El cuerpo, identificado como Melina Biondi, se encontraba en avanzado estado de descomposición, aparentemente desde hace varios meses, dentro de una de las habitaciones. El hallazgo fue realizado por un vecino que ingresó al domicilio y dio aviso inmediato a las autoridades.

Según el examen médico legal preliminar, se encontraba en estado de momificación, sin signos evidentes de violencia externa. No obstante, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas del deceso.



De acuerdo a la información recabada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), un vecino ingresó a la casa y al advertir la presencia del cadáver en una de las habitaciones dio aviso inmediato a las autoridades. La escena fue rápidamente resguardada.



La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale. Por disposición del funcionario, en el lugar trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con la participación de especialistas en Criminalística, Química Legal y Medicina Forense, quienes llevaron adelante un exhaustivo relevamiento de pruebas.



Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que “de acuerdo a testimonios de vecinos, hacía casi dos años que no veían a la mujer por la zona”. Este dato refuerza la hipótesis de que la muerte se habría producido mucho tiempo atrás, aunque todavía resta que los peritos determinen con exactitud la fecha.



La noticia generó gran impacto en el vecindario, ya que la víctima residía sola en la vivienda donde fue hallada. El fiscal interviniente sostuvo que los resultados de la autopsia serán determinantes para avanzar en la investigación y definir si se trató de una muerte natural o si corresponde abrir otras líneas de análisis.

Vecinos de la zona declararon que hacía casi dos años no veían a la mujer y que la vivienda permanecía cerrada desde entonces. Su madre y abuela habrían fallecido y ella vivía sola desde entonces.

La Justicia intenta establecer las circunstancias del fallecimiento y precisar cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar.