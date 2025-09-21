“Hacerle una estatua a Gallardo fue un error”: la frase que quedó en una semana difícil para River

River atraviesa momentos culminantes por dos frentes. En el plano deportivo afrontará la crucial serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil, pero en el rubro político se encuentra en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales. En el Torneo Clausura viene de resignar la punta a manos de Atlético Tucumán, y se renovaron las críticas diciendo que “River no juaga a nada”, pero gana, y que muchos de esos triunfos fueron por la recuperada figura del arquero Franco Armani.

En medio de todo esto, apareció un candidato a opositor que lanzó una crítica feroz al proceso actual, que supo homenajear a Marcelo Gallardo con una estatua que yace en el ingreso al estadio Monumental, inaugurada en mayo de 2023.

Se trata de Luis Belli Príncipe, candidato opositor, quien disparó: “Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo. No porque no se la merezca, pero para empezar no está asegurado que esa estatua no sea mufa”.

Además agregó, en diálogo con Pelusa al aire: “Después vos como dirigente tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta. ¿Cómo hacés? ¿Cómo le decís que no le traés un jugador? ¿Cómo le decís que no le firmás por nueve palos?”.

Uno de los ideólogos de la estatua del Muñeco en la puerta del Monumental fue Carlos Trillo, un dirigente de River que fuera candidato a presidente del club en 2021.

Sobre aquella decisión soltó Belli: “Trillo la hizo porque no es oposición. Si yo quiero poner un sticker en una pared en River, ¿sabés el despelote que me hacen? Mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo, y si me deja el oficialismo es porque no soy opositor”.