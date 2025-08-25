Radio TV Valle Viejo
Habló Lule Menem por los audios: “burda operación política del kirchnerismo”

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo”.

Según supo Noticias Argentinas, si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: “Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO”, escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Las tres negaciones clave de Lule Menem

En su descargo, el funcionario, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno.

  • Sin intervención en ANDIS: Afirmó que “jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.
  • Sin conocimiento de corrupción: Aseguró que “nadie me mencionó ningún hecho de corrupción” ni tuvo conocimiento de ilícitos en ningún organismo del Estado.
  • Sin charlas con los Milei: Negó haber hablado del tema con el círculo presidencial: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis”.

Menem atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, asegurando que se trata de “prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral”. Finalmente, defendió la “integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”.

